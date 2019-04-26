"دروس من عصر ذهبي" في "الإمارات للدراسات"

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤخراً، ورشة عمل لمدة يومين، بعنوان «دروس من عصر ذهبي: معالجة قضايا القرن الحادي والعشرين من خلال دراسة الحضارة الإسلامية»، وذلك في سياق «برنامج التسامح والتعايش» الذي ينظمه المركز، تزامناً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2019 عاماً للتسامح.

ويسعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى تأصيل ثقافة التسامح والتعايش، وربط التسامح بالهوية الوطنية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها أيقونة التسامح في المنطقة والعالم.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز: «إن ورشة عمل «دروس من عصر ذهبي: معالجة قضايا القرن الحادي والعشرين من خلال دراسة الحضارة الإسلامية»، هدفت إلى تغيير الإدراكات السلبية عن تاريخ الحضارة الإسلامية، وتسليط الضوء على مساهمات الحضارة الإسلامية في التراث العالمي والإنساني خلال العصر الذهبي للتاريخ الإسلامي، وذلك كله في إطار إبراز الموروث المضيء لحضارتنا الإسلامية التي كان لها قصب السبق والريادة لعقود طويلة».

وقد أسهمت في تطوير وتنظيم برنامج ورشة العمل، مؤسسة «ألف اختراع واختراع» البريطانية، وهي مؤسسة رائدة في تطوير إنتاجات تعليمية وتثقيفية، تهدف إلى إلقاء الضوء على الإسهامات العلمية والتكنولوجية والحضارية للعصر الذهبي للحضارة الإسلامية، ورفع مستوى الوعي بها. وشملت فعاليات اليوم الأول لهذه الورشة، التي عقدت تحت عنوان «أسس العصر الذهبي للحضارة الإسلامية»، ثلاث جلسات،أما فعاليات اليوم الثاني، فقد عقدت تحت عنوان «ما سر نجاح العصر الذهبي؟ وما الذي دفع إلى أفوله؟». وشملت ثلاث جلسات، فضلاً عن الجلسة الختامية.