معرض رأس الخيمة للتعليم.. جسر إلى الجامعة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد طلاب أن معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف يعد منصة مثالية للتعرف إلى البرامج والتخصصات المطروحة من قبل الجامعات العالمية.

وقالت الطالبة رنا يوسف (الصف الثاني عشر): «إن المعرض يعرف الطلبة بأهم البرامج والتخصصات واشتراطات الالتحاق بها، حيث تضم الأجنحة مرشدين أكاديميين يعملون على استقبال الطلبة وتقديم الشرح المفصل لهم عن أهم التخصصات ومتطلبات الدراسة، وإجراءات التسجيل».

وقالت الطالبة منال أحمد (الصف الثاني عشر): «المعرض يضم جامعات من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وغيرها، لتلبية طموح الطلبة في الانضمام والتسجيل بها لاستكمال دراساتهم المختلفة».

وافقتها الرأي آية التونسي التي أشادت بأهمية أن يطلع الطالب على مختلف التخصصات المطروحة لدى الجامعات والمؤسسات التعليمية، ليتمكن من تحديد وجهته التالية بعد استكمال متطلبات المرحلة الثانوية، من خلال معرفة أهم التخصصات والبرامج التعليمية المقدمة عبرها، والمعرض سهل على الطلبة هذه المهمة، عبر احتضانه عدد كبير من تلك المؤسسات في مكان واحد.

وقدمت عدد من الجامعات المشاركات ضمن أروقة المعرض برامج إرشادية، وطرحت التخصصات المختلفة بهدف تعريف الطلبة المشاركين بها، وتسهيل مهمة اختيارهم للبرامج التي تتلاءم مع احتياجاتهم العلمية بعد الانتهاء التام من متطلبات الدراسة الثانوية.

وقالت نورة الطنيجي، رئيس وحدة استقطاب الطلبة في جامعة الإمارات: «إن المشاركة ضمن فعاليات معرض رأس الخيمة تأتي للتواصل المباشر عبر الجناح الخاص بالجامعة مع الطلبة الراغبين في استكمال متطلبات التعليمية، وذلك عبر طرح أهم التخصصات التي تقدمها الجامعة، منها الجديدة والمستحدثة مؤخراً».

وأشارت إلى أن الجامعة تطرح عدداً من التخصصات الجديدة، منها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء وهندسة الطيران، حيث يمكن للطلبة الراغبين في الانضمام إليها التعرف إليها، عبر التواصل المباشر مع المعنيين في الجناح، إلى جانب الدخول في الموقع الخاص في الجامعة، للتزود بأهم المعلومات التي يمكن أن تقدم الفائدة لهم ليتمكنوا من الالتحاق بها، مشيرة إلى أن الجامعة تقدم إلى جانب البكالوريوس استكمال متطلبات الماجستير والدكتوراه.

وشاركت جامعة بكين في جناح خاص في معرض رأس الخيمة لتطرح عدداً من التخصصات، حيث قالت المرشدة «سي يي»: «إن الجامعة تقدم عدداً من العروض التعليمية للطلبة الراغبين في الانضمام إليها، حيث توفر المؤسسة سلسلة متنوعة من المؤسسات التعليمية المعنية في التعليم والتخصصات المتنوعة.

وظهرت كلية Vatel الفندقية التي يوجد مقرها الرئيس في مملكة البحرين، ضمن المؤسسات التعليمية المشاركة في المعرض، كما شاركت جامعة الشارقة عبر طرحها عدداً من التخصصات للطلبة.

وأشار عبد الناصر محمد الذهب، المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي، إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من الزائرين، الذين استفادوا من أهم الفرص التعليمية والوظيفية المتاحة لدى الجهات والمؤسسات التعليمية المشاركة.

منصة لاستقبال طلبات أصحاب الهمم

خصص المعرض في دورته الحادية عشرة منصة خاصة لاستقبال الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الهمم.

وقال عبد الناصر محمد الذهب، المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي: «إن المعرض يوفر فرصاً تعليمية وتدريبية، إلى جانب فرص العمل المقدمة لدى الجهات والمؤسسات، وذلك لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، إلى جانب فئة أصحاب الهمم، ممن يتطلب وضعهم الخاص إيجاد الفرص المناسبة لهم عبر تكاتف وتعاون الجهات المعنية».

وذكر أن المعرض يقدم في الدورة الحالية عدداً من الفرص المخصصة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، عبر إيجاد منصة تابعة إلى وزارة تنمية المجتمع، تعمل على استقبال أصحاب الهمم من زوار المعرض، بهدف التعرف إلى احتياجاتهم المختلفة سواء في الجانب التعليمي أو التدريبي، وكذلك بالنسبة للباحثين عن فرص عمل في القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن منصة الوزارة تعمل من خلال المعنيين الموجودين بها على استقبال هذه الشريحة والتواصل معهم، ودعوتهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهم، الذي يتم من خلاله إدراج البيانات كافة، المتعلقة بالشخص واحتياجاته، ومن ثم العمل على التواصل مع الجهات المختلفة المعنية التي تسعى إلى توفير الفرص المختلفة لهذه الشريحة للعمل على استقبالها.

ولفت الذهب إلى أن المعرض شهد خلال اليومين الماضيين مشاركة 5811 زائراً من مختلف الجنسيات اتجهوا إلى الاستفادة من الأجنحة والأقسام الموجودة ضمن المعرض، وذلك بغرض التدريب والتعليم والتوظيف، مشيداً بالإقبال الذي لاقته أجنحة الجامعات والكليات المشاركة من قبل طلبة المؤسسات التعليمية.