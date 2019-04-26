بلدية عجمان تبحث التعاون مع وفد صيني

عجمان (وام) بحث مسؤولو دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ووفد صيني برئاسة قاو شوليانج نائب عمدة بلدية مدينة ويهاي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتأطير أوجه التنسيق في المجالات كافة.

وأكد أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في الدائرة، أن إمارة عجمان تتبنى رؤية الحكومة الرشيدة والساعية لدعم العلاقات مع دول العالم كافة فعجمان مدينة تسامح تقودها قيادة حكيمة تحرص على مد جسور التعاون مع الجميع، مشيراً إلى عمق العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين والتي تشهد تعاوناً واضحاً على جميع المستويات.

وأشار إلى أن الدائرة تحرص وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة على الالتقاء المباشر مع بلديات المدن لتبادل الخبرات والوقوف على أهم الإنجازات والاطلاع على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية والازدهار، مبيناً أن مدينة ويهاي تعد منطقة مهمة في جمهورية الصين واستطاعت تقديم نماذج مشرفة في قطاعات ومجالات الحياة كافة.

وأطلع المهيري الوفد الصيني على أهم إنجازات الدائرة خلال الفترة الماضية خاصة في المجال الزراعي، حيث أصبحت إمارة عجمان اليوم مدينة حديثة خضراء تستقطب الزوار للاستمتاع بالرقعة الخضراء.

من جانبه، ثمن نائب عمدة بلدية مدينة ويهاي جهود دائرة البلدية للارتقاء بعجمان لتكون مدينة مستقطبة للجميع ونموذجاً مميزاً لإمارة استطاعت قهر التصحر والتغلب على التحديات، داعياً الدائرة لزيارة مدينة ويهاي والتعرف على أبرز إنجازاتها ونجاحاتها.

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