"وطني الإمارات" ترصد مساهماتها في برامج دعم الشباب

دبي (وام) أصدرت مؤسسة وطني الإمارات تقريراً خاصاً يرصد أنشطة ومشاركات المؤسسة في برامج دعم وتثقيف الشباب ويعرض التقرير نشاط المؤسسة على المستوى المحلي في الملتقيات والمعارض والمحاضرات.

وأوضح ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن التقرير تناول مشاركات المؤسسة خلال عام 2018 التي تضمنت العديد من الأنشطة والمحاضرات والمجالس الرمضانية والاجتماعات السنوية ومعارض التطوع التي نظمتها كليات التقنية العليا.

وقال إن «وطني الإمارات» شاركت في خلوة زايد الطلابية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بمتحف أم القيوين بالإضافة لـ 3 مشاركات في معرض التطوع الذي أقيم في كلية دبي للطلاب وكلية دبي للطالبات وكلية الفجيرة للطالبات كما قدمت المؤسسة محاضرات وطنية للشباب في المجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية سنويا وتناولت محاور عن الشباب وتحديات العصر وتحديات الشباب الإماراتي وزايد والشباب ونفذت المحاضرات في أبوظبي والعين خلال رمضان الماضي بالإضافة لمشاركة المؤسسة في محور الشباب الذي كان من ضمن أجندات الاجتماع السنوي لحكومة دولة الإمارات.

وأضاف أن تقرير المؤسسة تناول أيضاً النسخة الثالثة من برنامج سفراء وطني الإمارات - قياديو 2020 التي أطلقتها المؤسسة والمتضمنة إرسال 41 طالبا وطالبة إلى اليابان بهدف الاستفادة من التجربة اليابانية في بناء الدولة والإنسان حيث تضمن برنامج الزيارة 33 نشاطاً تعليمياً وثقافياً أهمها زيارة جامعة جوشيبي للفنون والتصميم ومراكز مصادر بلدة هاكوبا للطاقة المتجددة والمتحف الوطني للعلوم والابتكار.

وأوضح أنه لقياس مدى نجاح التجربة اليابانية أعدت المؤسسة «دليل مخرجات برنامج قياديو2020/‏‏‏‏‏ لإظهار أهم 9 محاور من مخرجات زيارة الطلبة المنتسبين للبرنامج إلى اليابان.

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