بان كي مون سفيراً لـ "نموذج الأمم المتحدة" في مدارس أكاديمية جيمس العالمية

عينت الأمم المتحدة بان كي مون، أمينها العام السابق والرئيس المشارك لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية، سفيراً رسمياً لبرنامج "نموذج الأمم المتحدة" لدى مدارس أكاديمية جيمس العالمية، بما فيها أكاديمية جيمس العالمية في دبي. وسيشغل بان كي مون هذا المنصب على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مما يتيح للطلاب فرصة غير مسبوقة لاكتساب رؤى قيّمة من إحدى أبرز الشخصيات القيادية في العالم.

وتستضيف أكاديمية جيمس العالمية في دبي – مدرسة برنامج البكالوريا الدولية (IB) الرائدة في دولة الإمارات – برنامج "نموذج الأمم المتحدة" ضمن إطار مناهجها الدراسية، وهو عبارة عن نشاط محاكاة تعليمي يتعلم الطلاب من خلاله مفاهيم الدبلوماسية والعلاقات الدولية والأمم المتحدة، وقد تم تصميمه لتطوير مهارات الطلاب وبلورة رؤيتهم للعالم. وستتم دعوة باني كي مون بصفته سفير "نموذج الأمم المتحدة" لافتتاح "المؤتمر السنوي لنموذج الأمم المتحدة"، حيث سيتمكن طلاب أكاديمية جيمس العالمية في دبي من المشاركة في جلسات تحاكي جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، والحصول على المشورة حول المهارات الدبلوماسية، والتعلم عن أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.

وفي هذه المناسبة، قال بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس المشارك لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية: "أنا مسرور بالتعاون مع فريق مجموعة ’جيمس للتعليم‘ عبر منصبي كسفير ’نموذج الأمم المتحدة‘ في مدارس أكاديمية جيمس العالمية. وبات من المهم جداً أن يتحمل شباب اليوم المسؤولية تجاه العالم الذي نعيش فيه منذ مراحل تعليمية مبكرة، ومن الضروري أن يتيح المعلمون للطلاب مناقشة قضايا البيئة والاستدامة للمساهمة في الحد من أي تأثيرات سلبية على أجيال المستقبل. وعبر التعاون مع مجموعة ’جيمس للتعليم‘ المزود الرائد للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بإمكاننا الوصول إلى جمهور عريض وحفز التغيير من أجل تحسين مستقبل الجنس البشري".

وبدوره قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "جيمس للتعليم": "بان كي مون هو رجل سياسي حقيقي أذهل العالم بمهاراته الدبلوماسية ومواقفه الحازمة تجاه عدد كبير من القضايا الملحة التي واجهت البشرية، ولقد تشرفنا بموافقته ليكون سفير ’نموذج الأمم المتحدة‘ الرسمي في مدارس أكاديمية جيمس العالمية. وأرست أكاديمية جيمس العالمية في دبي معايير التميّز الأكاديمي وكرست مكانتها كمدرسة رائدة في تعليم البكالوريا الدولية في الدولة عبر العديد من المبادرات الابتكارية التي يقودها الطلاب. والآن، ومع الدعم السخي من بان كي مون سيحظى طلابنا بفرصة تعليمية فريدة لاكتساب الخبرات من هذه الشخصية الملهمة. كما يمكنهم تعميق فهمهم للدبلوماسية واكتساب رؤية أوضح حول القضايا العالمية المعاصرة، ما يسهم في جعلهم مواطنين عالميين فاعلين".

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وتأسست أكاديمية جيمس العالمية في دبي عام 2008 كعضو في شبكة مدارس مجموعة "جيمس للتعليم"، وحققت نجاحات متوالية وباتت تستقبل يومياً أكثر من 2,000 طالب من 85 دولة.

وستلعب "جيمس للتعليم" المشغل الأكبر لمدارس برنامج البكالوريا الدولية IB))، دوراً رئيسياً في دعم التبرعات لصالح "مركز بان كي مون للمواطنة العالمية"؛ وهو منظمة مستقلة غير ربحية تركز على المواطنة العالمية، ودعم شريحتي الشباب والنساء من خلال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما وافق بان كي مون على المشاركة في "منتدى مهارات التعليم العالمي"، وهو حدث سنوي ينعقد في دبي ويجمع قادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع من جميع أنحاء العالم، ويتوّجَ فعالياته بمنح جائزة المعلم العالمية بقيمة 1 مليون دولار أمريكي من "مؤسسة فاركي".