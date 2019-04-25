الهند تسعى لجذب المسافرين الخليجيين خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي بدبي

بلغت قيمة قطاع السياحة والسفر في الهند أكثر من 200 مليار دولار في العام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.7٪ سنوياً حتى العام 2027 لتصل قيمته إلى ما يقرب من 425 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

ومن المتوقع أن يلعب المسافرون من دول الشرق الأوسط دوراً كبيراً في هذا النمو، وهذا ما سيتم تسليط الضوء عليه خلال مشاركة الجهات والشركات الهندية في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 24-27 أبريل القادم.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة في الهند أن عدد السياح الأجانب القادمين من سلطنة عُمان بلغ 103,740 سائحاً في العام 2015 بزيادة 17.2٪ عن العام السابق. كما بلغ عدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية 63,835 سائحاً بزيادة قدرها 15٪، و14,013 سائحاً من البحرين بزيادة قدرها 6.7٪. فيما انخفض عدد السياح القادمين إلى الهند من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9٪ ليصل الرقم إلى 55,818 زائراً.

وبهذا السياق قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أفضل وأهم الدول المصدرة للمسافرين إلى الهند، وذلك باعتبارها على بعد ثلاث ساعات فقط عن طريق الطائرة، الأمر الذي يجعل منها وجهة مثالية للاستراحات القصيرة. وتخطط الحكومة الهندية لإصدار تأشيرات متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لرجال الأعمال في دولة الإمارات في شهر أبريل، بالإضافة إلى تسهيلها أيضاً للسياح القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع".

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة أيضاً، فقد كان مطار مومباي أكثر المطارات شعبية في العام 2015 بين الزوار من الإمارات العربية المتحدة (39٪) وسلطنة عُمان (32.8٪) والمملكة العربية السعودية (22.4٪).

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ورغم وجود أكثر من 300 رحلة أسبوعياً بالفعل بين أبوظبي والمدن الهندية الكبرى، أعلنت الاتحاد للطيران في العام 2016 عن توسيع شبكتها الهندية من خلال شريكها "جيت إيرويس" لإضافة 28 رحلة أسبوعية وثلاث وجهات جديدة. وفي العام الماضي أيضاً، أضافت شركة طيران الهند إكسبريس ثلاث رحلات جوية بدون توقف من الشارقة إلى كل من شانديغار وتيروشيرابالي؛ ومن المقرر أن تشهد دبي إضافة 50,000 مقعد أسبوعياً إلى الرحلات الحالية من وإلى الهند.

وأضاف سيمون بريس قائلاً: "من المتوقع أن تستقطب الهند ما يقرب من 9.5 مليون زائر في عام 2017 وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة. وتوجد نسبة كبيرة من المقيمين الهنود في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الذين يسافرون إلى بلادهم بانتظام".

ويضم معرض سوق السفر العربي هذا العام العديد من العلامات التجارية الهندية المتخصصة في قطاع السفر والفنادق والضيافة والتكنولوجيا، بما في ذلك "تاج هوتيلز للمنتجعات والقصور" و"فنادق أوبروي" و"سبايس لاند هوليديز" و"أوتيلا انترناشيونال" و"كوكس اند كينغز" و"أتمانتان ويلنيس ريزورت" و"تاماريند تورز" و"زوري للفنادق والمنتجعات الخاصة". وقد قامت بعض الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا مثل "ريزلايف فور ريبريسنتيشنز" و"أوتيلا" بزيادة مساحة أجنحتها.

وتشمل قائمة العارضين الجدد هذا العام "ماديا براديش توريزم" و"كارناتاكا توريزم نوكور تكنولوجيز" و"إنجينيوم سوفت وير" و"كتيش سولوشينز" و"كارنوستي ريزورتز".

ويعتبر سوق السفر العربي الذي ينعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39,800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.