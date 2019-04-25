أمل العامري -جدة انطلاقاً من رسالة ( جمعية متلازمة النجاح) والتي تهدف إلى عقد الشراكات الاستراتيجية لتطوير ودعم دورها في تأهيل أبناء متلازمة داون، وقع مدير الجمعية الأستاذ إبراهيم بن حامد غازي اتفاقية الشراكة مع ( جمعية الأطفال المعوقين ) التي مثلها في التوقيع على الاتفاقية مدير مركزالملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الدكتور زهير عبد الرحيم ميمني،

جاءت هذه الشراكة لتؤكد على أهمية التعاون وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات مما يسهم في مواصلة تقديم أفضل الخدمات لذوي الاختياجات الخاصة بشكل عام وذوي متلازمة داون بشكل خاص وتمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين ، وتوضح دور الجمعيات الرائدة في الدعم والمساندة لمثيلاتها كي تسمو الأهداف وتتميّز المخرجات ويتمتع جميع فئات المجتمع بحقوقهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر *جمعية متلازمة النجاح و(جمعية الأطفال المعوقين) توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية* لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.