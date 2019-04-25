مارينا مول أبوظبي يحتفي بشهر رمضان المبارك

يتيح مارينا مول أبوظبي لزائري ومقيمي الإمارة فرصةَ للاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرائعة خلال الشهر الفضيل والعيد المبارك من خلال احتفالات مميَّزة وعروضٍ سخية تستمر من اليوم الأول للشهر الفضيل حتى آخر أيام العيد.

ويوفر مارينا مول تجربةً ممتعة للعائلة ويقدم المأكولات الرمضانية التقليدية والعديد من العروض والجوائز وسط أجواء مميزة. ويأمل المركز التجاري من خلال النشاطات الثقافية والعروض الرمضانية أن يشجع روح التعاون بين أفراد المجتمع ليعكس روح العطاء وجوهر الشهر الفضيل.

سيُزَّين مول العاصمة العريق بالديكورات المستوحاة من أجواء الشهر الكريم، وستقدم التمور والمشروبات الرمضانية عند المغرب، لتقديم تجربة مفعمة بالكرم والرحابة خلال الشهر المبارك.

وسيكون لزائري مارينا مول فرصةٌ لربح بطاقات هدايا بقيمة 10,000 درهم إماراتي ضمن سحب يومي على مدار شهر رمضان ويمكن استخدامها في متاجر المول، وذلك من خلال إنفاق 300 درهم في مارينا مول ضمن عمليةٍ شرائيةٍ واحدة خلال شهر رمضان ووضع فاتورة الشراء في صندوق القرعة. يشمل العرض كافة المطاعم والمحال التجارية في مارينا مول أبوظبي ولا يشمل المشتريات من كارفور، ومرسيدس-بنز، ومحلات هوم سنتر وسنتر بوينت.

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علاوةً على ذلك تُقدم العديد من المتاجر في مارينا مول عروضاً وتخفيضاتٍ مميزة وفرصة ربح مجموعة منتجات خاصة طوال شهر رمضان، ومن ضمن تلك المتاجر محلات "ديون"، ومركز ابتسامة الصحي، وسبرينغفيلد للأزياء.

كم تقدم شركة الإمارات للسيارات بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي بمناسبة شهر رمضان خيارات تمويل مميزة لمجموعة من طرازات سيارات مرسيدس-بنز، حيث سيحصل المتسوقون عند شراء سيارة أحلامهم من مرسيدس-بنز على ميل واحد من أميال برنامج ضيف طيران الاتحاد مقابل كل درهم من مبلغ التمويل الذي يحصلون عليه. كما يُمكن للمتسوقين الاستفادة من برنامج تمويل تبدأ بموجبه أول سداد دفعة في عام 2020.

يعتبر مارينا مول أبوظبي أحد أبرز معالم العاصمة أبوظبي، ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشهر العلامات التجارية على مساحة إجمالية تبلغ 122000 متر مربع، توفر أرقى الماركات العالمية والمحلات التجارية، وذلك ضمن توليفة متقنة ومتناغمة من المرافق السياحية والترفيهية والتجارية الجديدة والمطاعم التي تضاف إلى قائمة العلامات التجارية العالمية التي يحتضنها مارينا مول تحت مظلته.