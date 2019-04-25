وزارة الصحة ترفع عدد المفتشين في قطاع الدواء

أكدت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المفتشين في الإدارة وصل إلى 20 مفتشاً، متوقعة زيادة هذا العدد خلال العام الجاري في ظل الخطط التي وضعتها الوزارة والحاجة الفعلية للتصدي لأية ممارسات سلبية في قطاع الدواء والصيدلة.

وقالت البستكي في تصريح لها على هامش "مؤتمر الامارات الدولي الثالث لمكافحة الغش الدوائي" الذي اختتم فعالياته بدبي اليوم، أن "وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت الاسبوع الماضي النسخة المطورة من برنامج تسجيل المنتجات الطبية في الدولة"، لافتة إلى أن "فكرة البرنامج تتمثل في تسجيل الشركات للمنتجات عبر الخدمة الإلكترونية المطورة وتحويل الملفات وتصنيف المنتج إلكترونياً.

وذكرت أن الوزارة مستمرة في تطوير الإجراءات الداخلية والإستفادة من التقنيات الحديثة وصولاً إلى تقديم خدمات دقيقة ومتميزة، تطبيقاً لرؤية حكومة الإمارات بتفعيل الأنظمة الذكية والإلكترونية، مؤكدة أن مثل هذه البرامج المتطورة في مجال الرقابة على الأدوية تضمن سلامة الدواء وجودته، فضلاً عن تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية للشركات.

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وأوضحت البستكي أن الوزارة وضعت جملة من المعايير والاشتراطات التي تضمن خلو الدولة من الأدوية المغشوشة، مؤكدة أن الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في مجال مكافحة الغش الدوائي.

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بدوره قال الدكتور هايل محمد عبيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، إن حجم سوق الدواء العربي يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن حجم سوق الأدوية المغشوشة والمقلدة يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار.