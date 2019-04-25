حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بلجيكا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة بيتر كلاس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير متمنياً له التوفيق و النجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.

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جدير بالذكر أن 116 من الشركات البلجيكية المتخصصة في المجالات الاستشارات الإدارية والتقنية والتسويقية إضافة إلى شركات التجارة العامة والاستثمارية، تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها بهدف تعزيز وصولها للأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمات والتسهيلات التي تقدمها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية للشركات الاستثمارية.