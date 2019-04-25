الامارات | الإبعاد لموظف آسيوي بسبب تذكرة مواقف بدرهمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإبعاد لموظف آسيوي بسبب تذكرة مواقف بدرهمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بإبعاد موظف أسيوي 44 عاماً زور تذكرة مواقف، سعرها ربما لا يزيد عن درهمين، للتهرب من دفع ثمن تذكرة جديدة، إذ قص الرقم 5 من القديمة وثبتها على تذكرة أخرى منتهي صلاحيتها بتاريخ 3 مارس 2109، ليجعلها بتاريخ 5 مارس 2019، ثم وضعها في واجهة المركبة.

وأفاد شاهد إثبات يعمل مفتشاً بهيئة الطرق والمواصلات، أنه كان على رأس عمله يوم الواقعة في منطقة النخيل، وتوقف أمام مركبة من نوع تويوتا كورولا، واطلع على تذكرة المواقف الموجودة، فلاحظ أن رمزها ليس نفس رمز المنطقة، وهناك تضارب في التاريخ الموجود بها، كما أن هناك بعض الرموز غير موجودة.

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وتصادف مرور سائق المركبة، فطلب منه التذكرة، واكتشف أن التاريخ مغطى بورقة صغيرة الحجم بتاريخ اليوم، فأيقن انها مزورة، خصوصاً بعد أن قارنها بتذكرة حديثة، فاتصل بالشرطة وأبلغ عن الواقعة.

وقد تم القبض على الموظف وإحالته إلى النيابة العامة، حيث اعترف بجريمته، كما أثبت الفحص من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية عملية التزوير.