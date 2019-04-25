الامارات | محمد بن زايد يصدر قرارين بتعيين أمين عام المجلس التنفيذي ومدير عام لمكتب أبوظبي التنفيذي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قرارين بتعيين أمين عام المجلس التنفيذي ومدير عام لمكتب أبوظبي التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارا بتعيين الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي، أمينا عاما للمجلس التنفيذي بدرجة وكيل دائرة بمكتب أبوظبي التنفيذي. كما أصدر سموه قرارا آخر بتعيين الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي مديرا عاما لمكتب أبوظبي التنفيذي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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