الامارات | خليفة بن زايد يصدر مرسومين بتعيين رئيس لمكتب أبوظبي التنفيذي ورئيس لدائرة المالية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أبريل 2019 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما بتعيين معالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيسا لمكتب أبوظبي التنفيذي. كما أصدر سموه مرسوما بتعيين معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيسا لدائرة المالية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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