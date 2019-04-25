"الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار والأتربة

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على معظم المناطق الداخلية من الدولة بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة، التي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن هذه الرياح تكون مثيرة للغبار والأتربة وذلك حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

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