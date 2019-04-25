محمد بن راشد يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هامش ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقام في العاصمة الصينية بكين، فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية الإماراتية-المصرية وما تشهده حالياً من تطور لافت على كافة الأصعدة، وآليات توسيع آفاق الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وسبل النهوض بمختلف مسارات التعاون إلى مستويات أرقى واكتشاف مزيد من الفرص لزيادة تبادل الخبرات والتجارب لاسيما في مجالات تطوير العمل الحكومي والتنمية الاقتصادية، بما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين.

كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وأهم التطورات على الساحتين العربية والدولية، في ضوء توافق الرؤى حول مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك، وسبل التصدي لأبرز التحديات التي تواجهها المنطقة خلال المرحلة الراهنة، وما تستدعيه من تضافر الجهود في إيجاد الحلول التي تضمن للأمة العربية الأمن والاستقرار وتؤمّن لشعوبها مستقبل تنعم فيه بالرخاء والسلام.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عن تقدير دولة الإمارات للمواقف المصرية الثابتة تجاه مجمل القضايا المصيرية المتعلقة بالمنطقة العربية إيماناً بأهمية العمل المشترك في الوقوف بحزم في وجه التحديات الراهنة على تنوع أشكالها.

وأشاد سموه بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها مصر في شتى المجالات بقيادة فخامة الرئيس السيسي وفي مقدمتها توجهات التنمية الاقتصادية والعمل على رفد الاقتصاد المصري بمزيد من مقومات القوة والنمو، وكذلك الاهتمام بدور المرأة والحرص على توسيع مشاركتها في منظومة البناء والتطوير وعلى كافة المستويات بما في ذلك التمثيل البرلماني بمنح المرأة نسبة لا تقل عن 25% من عضوية مجلس النواب المصري، متمنياً سموه لمصر الشقيقة، قيادة وشعباً، المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أشاد الرئيس المصري بالدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها المتواصل للقضايا الإقليمية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والسعي المستمر نحو تحقيق التقدم والتنمية للشعوب، لافتاً إلى تقديره الكبير للدور الإماراتي الداعم لكافة القضايا العربية والذي يعكس حرص الإمارات التاريخي على الوقوف بجانب أشقائها في كافة الأوقات.

كما أشاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتقدّم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتميز الحكومي وعلوم المستقبل. وقال إن دولة الإمارات تمكنت، بفضل رؤيتها المستقبلية الطموحة، من التحول إلى مثال رائد في مجال التنمية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم أجمع.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.