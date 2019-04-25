فونيكس كونتاكت تعزز جهود التحوّل الرقمي عبر ابتكار وعقد طيفٍ من المنصّات والتحالفات والشراكات...

("ايتوس واير"): تمكّنت شركة "فونيكس كونتاكت" في عام 2018 من تحقيق مبيعات بقيمة 2.38 مليار يورو في ظلّ نموّ مبيعاتها بنسبة 8 في المائة، فضلاً عن ارتفاع عدد العاملين لديها إلى 17,400 موظف في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال فرانك شتوهرنبيرج، الرئيس التنفيذي للشركة: "من منظور عالمي، استطعنا تحقيق أرقام جيدة جدا من حيث النمو في الأسواق، غير أنّه كان لزاماً علينا القبول بالتأثيرات السلبيّة للعملة. ومن جديد حققنا في ألمانيا، التي ما تزال أهمّ سوق بالنسبة إلى شركة ’فونيكس كونتاكت‘، نتائج من حيث النمو في المبيعات جيدة جداً وصلت لنسبة 7 في المائة. كما شهدنا نمواً من خانتين في كافة المناطق حول العالم".

ويُشار إلى أنّ الشركة استثمرت ما قيمته 207 مليون يورو في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة و المعدات وفي المباني الجديدة. هذا وستخصص الشركة ايضا هذا العام مبلغ يزيد عن 200 مليون يورو للاستثمار في كافة المجالات. ففي الصين مثلا، سيشهد موقع نانجينج حيث يوجد مقر شركتنا في الصين، توسعة لمنشآت الإنتاج واللوجستيات لديه لتبلغ المساحة الإجمالية 23 ألف متر مربع. وسيتمّ بناء الموقع بالكامل وفقاً لمعيار "الصناعة 4.0". وبدوره، سيستثمر فرعنا في فرنسا 15 مليون يورو في اللوجستيات والمساحات المكتبية بحلول عام 2020. كما سيتمّ توسيع اللوجستيات في مقرنا في هاريسبرج بالولايات المتحدة الأمريكيّة بإضافة 7,700 متر مربع. ويتمّ حاليّاً تشييد مبنى جديد في موقع المقر الرئيسي في بلومبرغ مخصص لتقنيّة الاتّصال بلوحات الدارات المطبوعة بمساحة تصل إلى 10,300 متر مربع. وسيجري نقل وحدات التطوير والمختبرات ومكاتب إدارة المنتجات المتواجدة على مقربة من مبنى الإنتاج إلى هذا الموقع.

وفي عام 2019 الجاري، ستخصص ميزانيّة بنسبة 7 في المائة من المبيعات للأبحاث والتطوير لتُستخدم بشكلٍ أساسي في تقنيّة المنتجات لأغراض التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى ابتكار حلول للأسواق المستقبليّة للطاقة والتنقليّة والبنية التحتيّة.

وخلال معرض "هانوفر" الذي ابتدأ في الأوّل من أبريل، كانت "فونيكس كونتاكت" من جديد ثالث أكبر جهة عارضة تقدّم حلولها للتحول الرقمي؛ إذ سجّلت الشركة حضورها في المعرض من خلال 11 جناحاً وشغلت مساحة إجمالية بلغت 2,500 متر مربع.

لمحة عن شركة "فونيكس كونتاكت"

تعتبر "فونيكس كونتاكت" شركة رائدة ومبتكرة في مجال الهندسة الكهربائية على المستوى العالمي. تتخذ الشركة من ألمانيا مقراً رئيسياً لها، وتدير5 مواقع إنتاج داخل ألمانيا و11 موقعاً خارجها، وأكثر من 55 فرعاً للمبيعات و40 وكالة محلية. وتتمثل مهمتها في توفير أفضل الحلول الممكنة لمهام الهندسة الكهربائية الخاصة بكم. وتعتبر "فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط" في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة فرعية مستقلة تتمتع بإدارتها المحلية وعمليات المبيعات والتدريب والدعم، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية الخاصة بها. ويساهم وجودها الموثوق في المنطقة في تقديم منتجات وحلول "فونيكس كونتاكت" الابتكاريّة إلى عملائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط.



*المصدر: "ايتوس واير"