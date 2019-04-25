منطقة بحيرة جنيف تشارك في سوق السفر العربي 2019

أكدت منطقة بحيرة جنيف مشاركتها في سوق السفر العربي 2019، إلى جانب الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية الرائدة في مجال السياحة والسفر، وذلك بهدف الترويج لمعالمها السياحية الجاذبة، وعروضها المميزة في مجال الضيافة، وتجاربها المتنوعة والغنية.

وستقام هذه الفعالية التي تلعب دورًا استراتيجيًا هامًا في إقامة جسور تعاونٍ بين أهم الجهات العاملة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، وصناع القرار، في دبي، في الفترة ما بين 28 إبريل وحتى 1 مايو.

ويعتبر سوق السفر العربي المنصة المثلى لاستعراض التجارب السياحية السويسرية الأصيلة والتي تنافس أفضل الوجهات السياحية في العالم. كما سيساعد المعرض منطقة بحيرة جنيف على استهداف أسواق جديدة، وتطوير سياسات إستراتيجية، ومنهجيات يمكن تطبيقها مستقبلًا من شأنها استحداث فرص جديدة، واستقطاب المزيد من الزوار من منطقة الشرق الأوسط.

و قال مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان، والتر لوزر معلقًا بهذا الصدد: "نتطلع قدمًا لإتمام مزيدٍ من الاتفاقيات مع أهم شركات السفر في دول الخليج العربي، ونأمل أن نتمكن من زيادة عدد السياح الخليجين في لوزان خلال موسم الصيف المقبل".

Advertisements

وأضاف قائلًا: "يسرني أن أعلن دخولنا قائمة أفضل عشر وجهات للإقامة لدى سوق الخليج العربي لعام 2018. ونأمل أن تساهم مشاركتنا في سوق السفر العربي 2019 مساهمةً كبيرة في تحقيق أهدافنا للسنوات المقبلة والتي تتماشى مع رؤيتنا لجعل لوزان أحد أهم الوجهات السياحية في العالم".

وستقابل جوليا غارغيوز، مديرة التسويق لدى هيئة سياحة لوزان، ممثلي شركات دناتا للعطلات وكانو ترافل في دبي، بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلية للترويج لمدينة لوزان السويسرية , كجزء من وجهاتهم السياحية خلال ورشة العمل السابقة لسوق السفر العربي، قلب قمة السفر الأوروبي. كما ستشارك هيئة سياحة لوزان في العديد من الأنشطة الترويجية التي تتماشى مع أهدافها الإستراتيجية.