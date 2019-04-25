60من "سفراء العطاء" يغرسون قيم العطاء والتسامح في زنجبار وماليزيا

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لنشر الإرث الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة حول العالم، وتعزيز قيم التسامح والعطاء التي أرساها مؤسس الدولة الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك من خلال تنفيذ برنامجين لـ "سفراء العطاء" 2019 في كل من زنجبار وماليزيا على مدى أسبوعين خلال إجازة الربيع للطلبة. وشارك في هذه البرامج 60 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.

وقد وفّرت برامج سفراء العطاء هذه لنخبة من الطلبة الفاعلين في مجالات التطوع والعطاء الإنساني فرصة المشاركة في مشاريع إنسانية تنموية وخدمية تطوعية في كل من زنجبار وماليزيا مما يساهم في تنمية وتعزيز قيم التطوع والبذل والعطاء لديهم، كما يساهم في ترسيَخ مكانة دولة الإمارات في المجال الإنساني الدولي.

وضم برنامج سفراء العطاء المنفذ في زنجبار 30 طالباً وطالبة تركزت جهودهم في قرى "جنديل" و "كيانجا" و "بوتوا" حيث شاركوا في أعمال التشييد والصيانة في مشروع استكمال توسعة مدرسة في قرية "جنديلي" لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة الذين يضطر بعضهم إلى السير لمسافة تقارب ثماني كيلومترات لتلقي التعليم. كما ساهم طلبة سفراء العطاء في إعطاء دروس مكثفة لطلبة زنجبار في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والفنون والصناعات الحرفية وتعليمهم قراءة القرآن الكريم، وكذلك تطوير وإثراء وتنويع أنشطتهم الاجتماعية.

وشارك طلبة سفراء العطاء في زنجبار أيضاً في الجهود المبذولة لترميم وتجميل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لكبار السن في "متوبيبو" بزنجبار، والمساهمة في جهود الحفر لبئر مياه الشرب الوحيد في القرية وتنظيفه لتلبية احتياجات السكان المحليين من المياه النقية الصالحة للاستخدام.

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وفي ماليزيا، تركزت جهود طلبة "سفراء العطاء" في مدن "كوالا لامبور" و "صباح" و "باهانج" في المشاركة ببرامج تطوير وتنمية المجتمع وتحسين مرافق القرى والمساهمة في حفر الآبار وبناء جسور خشبية بسيطة وزراعة المرجان. واتخذت هذه الجهود شكل النشاط الكشفي والتعلم عبر الممارسة العملية وعيش التجربة الواقعية واكتساب المهارات والسلوكيات التي تعزز من الاعتماد على الذات لدى الطلبة. وشارك سفراء العطاء أيضاً في العديد من الأنشطة كالإبحار بالزوارق والقيام برحلات استكشافية للحياة البرية والغابات التي تضم نباتات هامة تستخدم في تصنيع الأدوية كغابة محمية "كاوانج" وغابة "لوبا ماسا" الغزيرة الأمطار، وكذلك زيارة المُتَنزّه الوطني لليونسكو في "كينابالو" ومتاحف وقرى ثقافية، كل ذلك في إطار الاستكشاف لثقافات وتقاليد ورؤى هذه الشعوب، الأمر الذي أسهم في صقل شخصيات الطلبة وتوسيع آفاقهم وتعزيز قدرتهم على الصبر والجلد وتحمل المشاق الحياتية وأعدهم أيضاً لتحمل المسؤولية، كما ساهم في تنمية دوافع المثابرة والانضباط لديهم وعزز قدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد.

وفي كلمتها أثناء إطلاق الدورة الرابعة من مبادرة سفراؤنا، قالت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، "حققت برامج سفراء العطاء التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في الدورات السابقة نتائج إيجابية للغاية انعكست على الطريقة التي بات طلابنا ينظرون بها إلى العالم، وتقديرهم لمفاهيم التقارب والحوار بين البشر من مختلف البلدان والأعراق، فضلاً عن وعيهم المتزايد بأهمية مد يد العون إلى الفئات الأقل حظاً في المجتمعات ومساعدتهم لعيش مستوى معيشي أفضل. ونحن في وزارة التربية والتعليم نرى أن هذه المكتسبات التي حصدها طلبتنا، لا تقل أهمية عن تحصيلهم العلمي في الفصول الدراسية، وذلك بعدما نجحوا في مراكمة خبرات إنسانية ثرية من شأنها أن تجعلهم أشخاصاً أفضل وقادة أفضل".

وأضافت الشامسي "يمثل برنامج سفراء العطاء ترجمة واقعية لنهج ورؤية قادة دولة الإمارات، الرامية إلى تنشئة كوادر بشرية مواطنة تمتلك زمام المبادرة وطرق التفكير الإبداعية المترافقة مع الحس الإنساني الراقي ونوازع الخير الكفيلة بالحفاظ على مكتسبات الدولة وما حققته من إنجازات في معظم المجالات الريادية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال تزويد الطلبة بأدوات المستقبل وغرس مبادئ ثقافة العطاء في نفوسهم وجعلها أسلوب ونهج لحياتهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتميز والريادة للدولة في مختلف المجالات".

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج سفراء العطاء في العام 2017 بالتزامن مع "عام العطاء"، ويتمحور البرنامج حول ترسيخ مبادئ رئيسة هي المسؤولية المجتمعية والتطوع والعطاء وتعزيز قيم التسامح في العالم. كما يهدف إلى تعزيز هذه المبادئ بين فئة الشباب لما لذلك من أهمية في شحذ جهودهم في مجالات العمل الإنساني والتطوعي الذي يحتل مكانه هامة في صلب الثقافة والموروث الإماراتي.