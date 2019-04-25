مهرجان دبي للمفروشات يلهم طلاب التصميم

مع استمرار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دبي للمفروشات، تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أثر هذا المهرجان الجديد الذي يستمر على مدى أسبوعين، في إلهام المصممين المحليين الشباب وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم المهنية في مجال التصميم.

ويمنح مهرجان دبي للمفروشات الطلبة العديد من الفرص لعرض أعمالهم الفنية، ومنهم طلابٌ محظوظون من معهد دبي للتصميم والابتكار الذين تعاونوا مع دار صلصال للتصميم لإبداع ثلاثة تصاميم لفناجين قهوة عربية جميلة، يمكن شراؤها من البوتيك في حي دبي للتصميم أو عن طريق الموقع الإلكتروني لدار صلصال، وهي متوفرة حتى نفاذ الكمية. ويشجع هذا العمل التعاوني أعمال التصميم الإبداعي في الشرق الأوسط، حيث تساهم دار صلصال في دعم مجتمع التصميم في دبي وشبابه الذين يمثلون الجيل المقبل من المصممين والفنانين والمبدعين.

وصرّح كلٌّ من الطلاب الثلاثة الذين تعاونوا مع دار صلصال، وصمم كلّ منهم فنجان قهوة، تعليقاً على هذه الفرصة:

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قالت رفيف الحسن، 19 عاماً: "ألهمتني أمواج الخليج العربي ورماله في تصميمي للفنجان، وأنا ممتنة جداً لعرضها وبيعها في مهرجان دبي للمفروشات إلى جانب أعمال زملائي الطلاب. لقد منحتنا الشراكة بين معهد دبي للتصميم والابتكار ودار صلصال للتصميم فرصة رائعة حقاً".

وقال عبد الرحمن الحمادي، 18 عاماً: "هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي. لطالما ألهمتني الحيوانات بسلوكها الفطري وطقوسها الخاصة، وأردت تصوير ذلك في تصميمي، حيث مزجت بين الأشكال العضوية والعناصر الهندسية. ولا شكّ أنّ بيع أعمالنا الفنية في أنحاء دبي خلال فترة مهرجان دبي للمفروشات هو أمر مميز للغاية".

وأضافت حُميرة عزيز، 18 عاماً: "استلهمت فكرتي من الجانب الصناعي للعمارة المعاصرة، وقدّمت ذلك في تصميمي للفنجان من خلال استخدام الضوء والظل بطريقة لها وقع مؤثر. إنّ مثل هذه الفرص الرائعة لا تتاح كثيراً للطلبة، لذلك نحن ممتنون للغاية ومتحمسون لما سيقدمه لنا مهرجان دبي للمفروشات في الأعوام المقبلة".

ويسعى معهد دبي للتصميم والابتكار لمساعدة المصممين المحليين الناشئين على تأسيس أنفسهم في قطاع التجهيزات المنزلية والديكور من خلال تنظيم "معرض المصممين الشباب" في مول الإمارات في الفترة من 24 أبريل وحتى 1 مايو، والذي يقدّم مجموعة من المشاريع الإبداعية لطلابه.

ويحتفي مهرجان دبي للمفروشات، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأفضل ما تقدمه الإمارة من المفروشات والتجهيزات المنزلية، وتستمر دورته الأولى حتى الأربعاء 1 مايو 2019، ما يمنح هواة الديكور والتصميم الداخلي فرصة مثالية للتسوق. كما يُبرز هذا المهرجان الجديد مكانة دبي كمركزٍ لتجارة التجهيزات والمفروشات المنزلية في الشرق الأوسط، ويقدّم برنامجاً يعمّ المدينة ويشمل مجموعة من الخصومات التي لا تفوَّت، فضلاً عن العروض الترويجية الحصرية والفعاليات والأنشطة المميزة طوال مدة المهرجان.