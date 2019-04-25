يو بي إس: أين ستتركز أشد تأثيرات الركود في منطقة اليورو

بالتزامن مع احتفالات الاتحاد الأوروبي بالذكرى السنوية العشرين لميلاد عملته الموحدة، يشعر المستثمرون بالقلق حيال كيفية مواجهة منطقة اليورو لحالة الركود القادمة. وتساهم عوامل كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحدة النزاعات التجارية الدولية والنزعة الحمائية، في حالة الارتياب هذه.

تعرض إدارة الثروات العالمية التابعة ليو بي أس، في تقريرها الجديد الصادر اليوم، تحليلاً معمّقاً يتناول قدرة اقتصاد منطقة اليورو وأسواقها المالية وعملتها على الصمود في وجه التراجع الاقتصادي الحاد. ويعاين التقرير بشكلٍ خاص ثلاثة سيناريوهات لاختبار مستوى مقاومة الضغوط، بدءاً من حالة الانماء الى حالة من الركود تتراوح بين المعتدلة والحادة، بغية تحديد المخاطر الرئيسية بالنسبة لأسواق

السندات، والعملات الرئيسية بما في ذلك اليورو، والبنوك الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قالت كريستين نوفاكوفيتش، رئيسة قسم إدارة الثروات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى يو بي إس: "يعبر العملاء في أوروبا وخارجها عن شعورهم بالقلق حيال مخاطر حدوث ركود في المستقبل. وبينما نؤمن بأنه، من خلال التخطيط المالي الصحيح، يمكن للمستثمرين التغلب على أي عاصفة تقريباً قد تهب، إلا أننا نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ولا بد ان نعالجها. وبالتالي فإن التفكير بمستقبل أوروبا على المدى الطويل سيساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر التي تتعلق باستثماراتهم".

من جانبه، صرح علي جانودي، رئيس إدارة الثروات العالمية لدى يو بي أس، أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: " إن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، بصفتها إحدى أكبر الاقتصادات العالمية، بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين، بما في ذلك في الشرق الأوسط. وبالرغم من أننا نستبعد حصول ركود في المستقبل القريب، إلا أننا نوصي المستثمرين بالبدء الآن في الاستعداد لمواجهة أية حالة تراجع محتملة مستقبلاً، وذلك بغية حماية أصولهم".

وبدوره، قال مارك هايفيلي، كبير مسؤولي مكتب الاستثمار الرئيسي لدى إدارة الثروات العالمية التابعة ليو بي إس: "تخيّم حالة من الارتياب على الاتحاد النقدي. وسيعتمد مستقبل الاتحاد على الجيل الجديد من القادة، بما يشمل الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي، ونعتقد أن المستثمرين يدركون تماماً أهمية أخذ مخاطر الركود بعين الاعتبار عند إعداد محافظهم الاستثمارية".

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كما أضاف ريكاردو جارسيا، رئيس التحرير وكبير الاقتصاديين المتخصصين بمنطقة اليورو: "من غير المستبعد أن يسهم الركود في تعريض تماسك منطقة اليورو لخطر محدق. وبينما نعتقد أن اليورو سوف يصمد حتى في حال حدوث سيناريو ركود حاد، إلا أنه ينبغي على المستثمرين عدم تجاهل الخطر الفعلي الناجم عن التقشف والشعبوية، مما قد يؤدي إلى حدوث تدفقات بعملات أخرى كالجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري".

وكانت موجة الانتفاضة الشعبوية قد أدت في الماضي الى حالات ركود اقتصادي. وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، يمكن استبانة المخاطر القطرية الحصرية في عدد من دول أعضاء منطقة اليورو مثل إيطاليا، حيث يمكن لضغوط السوق والتخفيضات الائتمانية أن تفرض تعديلات مالية غير مرغوبة على الاطلاق، واليونان التي من المحتمل أن تحتاج الى المزيد من الدعم المالي. وبحسب التقرير، يُستحسن أن يقوم المستثمرون بالاستعدادات المناسبة وفقاً لذلك، باعتبار أن الأزمتين اليونانية (2015) والإيطالية (2018) تسببتا في السابق بحدوث ركود اقتصادي.

وعلى نحو أعم، من المحتمل أن تفضي حالة الركود الاقتصادي إلى تغييرات هيكلية كبيرة في منطقة اليورو، من شأنها أن تؤثر حتى على أقوى الدول الأعضاء. كما يمكن أن تخلق عوائد السندات السلبية الحادة صعوبات أمام القطاع المصرفي الألماني، وتدفع بأسعار الودائع بالتجزئة باتجاه منحنى سلبي، فضلاً عن تعزيز جاذبية الأحزاب الشعبوية كحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، مما يجعل مسألة تشكيل حكومة مستقبلية أكثر صعوبةً بالنسبة للاقتصاد الرائد في أوروبا.

ومع تبقي أسابيع قليلة على موعد انتخابات الاتحاد الأوروبي واقتراب أربعة من رؤساء الاتحاد الأوروبي الخمسة من تولي زمام السلطة للمرة الأولى في غضون نهاية العام، بما في ذلك خليفة ماريو دراجي على رأس البنك المركزي الأوروبي، ينبغي أخذ عوامل المخاطر والشكوك الإضافية بعين الاعتبار عند الاستثمار في أوروبا.

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، ينبئ سيناريو الركود الاقتصادي الحاد في التقرير بظهور جيل جديد من السياسات النقدية. وتحث الروافع المالية كشراء الأسهم أو تدابير أكثر جذرية (نظرية المروحية المالية [سياسة ضخ النقود لحفز النمو] أو أسعار الفائدة السلبية الحادة) المستثمرين على عدم اعتبار الحد الأدنى الصفري كأمر مفروغ منه.