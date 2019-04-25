مجلس أبوظبي للشباب يطلق مجلسي العين والظفرة للشباب

أعلن مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق كلاً من مجلسي العين والظفرة للشباب، بهدف الوصول لأكبر شريحة من فئة الشباب على مستوى إمارة أبوظبي، والذين من شأنهم العمل على مبادرات وأنشطة مختلفة تعنى بتعزيز صوت الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات وبناء المستقبل.

ويعمل مجلسي العين والظفرة تحت مظلة مجلس أبوظبي للشباب في مختلف المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، والتي ستسهم بتطوير منظومة العمل الشبابي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، حيث أكد أعضاء مجلس أبوظبي للشباب بأن إطلاق مجلسي العين والظفرة للشباب جاء تماشياً مع أهداف المجالس المحلية في المؤسسة الاتحادية للشباب، ليكونوا حلقة الوصل بين المجلس المحلي في العاصمة والمناطق التابعة لها.

وبهذه المناسبة أعربت وفاء آل علي، رئيس قسم المجالس الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب عن فخرها باختيار مجموعة من نخبة شباب الظفرة والعين والذين سيعملون بالتنسيق مع المؤسسة لخلق أفضل المبادرات والمشاريع الشبابية لشباب إمارة أبوظبي، بالتوازي مع جهود مجلس أبوظبي للشباب، حيث نطمح لتقديم الدعم اللازم لأعضاء المجالس لبناء أفضل نموذج عمل شبابي تفاعلي مع شباب الدولة.

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من جهتها أعربت مريم عبدالله المحياس المنسق العام لمجلس أبوظبي للشباب بأن هذه المبادرة تأتي من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وإبراز دور الشباب على جميع الأصعدة، وإشراكهم في العمل الدؤوب وصنع القرارات بمنظور شبابي مبتكر يتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي والأجندة الوطنية للشباب. هذا وأكدت المحياس على أن المسؤولية التي تقع على المجالس الشبابية كبيرة؛ ويدفعنا حب الوطن والقيادة والدين الذي علينا أن نسدده لهذه الدولة الحبيبة للعمل بجد واجتهاد كوننا سفراء ونحمل رسالة مهمة نعمل بها أن نكون قدوة حسنة ومشرفة للشباب ولمن سيحملون هذه الرسالة من بعدنا.

كما أعربت تعيبة مغير الدرمكي عضو مجلس أبوظبي للشباب أن شباب العين والظفرة سيحصلون على فرصة أكبر لإبراز مهاراتهم وقدراتهم وذلك عن طريق المبادرات الخلاقة والفرص المؤثرة التي ستسهم المجالس الشبابية بإطلاقها.

وقد صرحت بدرية حسن المرزوقي عضو مجلس أبوظبي للشباب بأن خلق جسر التواصل بين فئة الشباب وكافة فئات المجتمع يعزز من إحياء ما توارثناه على هذه الارض الطيبة وهو عمل الخير ونشر القيم الأصيلة التي وصانا بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، فنحن اليوم ولله الحمد نرى في دولة الإمارات اهتمام وتمكين للشباب في كافة مجالات العمل، ونتطلع لخلق برامج استراتيجية وتنفيذية مع ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص للمساهمة في تحقيق خطة إمارة أبوظبي ورؤية دولة الإمارات.