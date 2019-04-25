هاير رايت تعزز فريقها الإداري بتعيين بيتر كليفيرتون مديراً عاماً لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط...

أعلنت شركة هاير رايت، الشركة العالمية الرائدة في التحري عن خلفية المرشحين، عن تعيين بيتر كليفيرتون مديراً عاماً لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومع ما يتمتع به من خبرة لأكثر من 19 عاما في مجال الترويج لقطاع التوظيف، قام كليفيرتون بإدارة مجموعة من أكبر المؤسسات في العالم وعمل معها في إطار وضع استراتيجياتها الخاصة بالتوظيف والتكنولوجيا.

ويأتي تعيين كليفيرتون عقب القيام بتعيين جديد لاثنين من المدراء العامين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهما هوي ين كو (المقيم في سنغافورة) ومارسيلوس سولومان (المقيم في بنغالور)، حيث سيقودون النمو الاستراتيجي لشركة هاير رايت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند على التوالي.

تم إنشاء هذه المناصب الثلاثة الجديدة في الإدارة العامة لتعزيز الريادة الدولية للشركة، ويأتي ذلك بعد التعيين الرسمي لستيف جيردلر كعضو منتدب لكل من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أكتوبر 2018.

شغل كليفيرتون من قبل منصب مدير خدمات العملاء وإدارة الحسابات في شركة هاير رايت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2014، وشغل مؤخراً منصب مدير المبيعات وإدارة الحسابات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال الفترة التي قضاها مع هاير رايت، لعب دوراً كبيراً في رفع نسبة المبيعات في جميع أنحاء المنطقة، مضيفاً مساهمة قيمة للغاية في النمو المذهل الذي حققته المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

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ومن خلال دوره كمدير عام، سيكون كليفيرتون مسؤولاً عن إدارة جميع جوانب الإدارة اليومية للأعمال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الإشراف على فرق المبيعات والتسويق، إلى جانب دوره الإشرافي بدءاً من تنفيذ العمليات وحتى تقديم الخدمات. والأهم من ذلك، أنه سيكون مسؤولاً أيضاً عن دعم جيردلر في دفع عجلة النمو والتنمية في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تواصل شركة هاير رايت جهودها في التوسع وتسريع وتيرة نموها على المستوى العالمي.

وقد علق ستيف جيردلر، العضو المنتدب لشركة هاير رايت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً: "نظراً لاستمرار شركة هاير رايت في دفع عجلة النمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لذلك فإنه من الأهمية القصوى أن يكون لدينا أكثر الناس موهبة في هذه المناطق من أجل تقديم خدمة عملاء متميزة والمساعدة في دفع أعمالنا إلى الأمام.

وتُظهر تجربة بيتر المتميزة وسجل إنجازاته المُثبت في هذه المجالات أنه من المؤكد هو الشخص الأنسب لهذا المنصب، وأنا واثق من أنه سيقدم رؤية ودعماً قيّمين مع استمرار هاير رايت في النمو."

وأضاف بيتر كليفيرتون، "يوجد كم هائل من إمكانات النمو في سوق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يجعل هذا التوقيت مثيراً للحماس للعمل جنباً إلى جنب مع ستيف، وطرح الاستراتيجيات ودعمها في جميع أنحاء المنطقة. وبعد أن شهدت نمو الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف على مدار خمس سنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أتطلع إلى مساعدة الشركة على اتخاذ خطواتها التالية."