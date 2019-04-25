مجمع واحد لمجتمع الدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة يتضمن قاعة عرض للدراجات النارية في دبي...

أخيرًا تم افتتاح المول والمجمع الشامل لعشاق الدراجات النارية في دبي. مركز تجاري مساحته تتجاوز 14000 قدم مربع يعرض مجموعة واسعة من الدراجات والإكسسوار وبه ورشة صيانة مجهزة بالكامل فضلاً عن مقهى.



صرح السيد/ يوسف اليوسف، المدير الإداري لشركة اليوسف ذ.م.م قائلاً أنه "يسرنا جدًا افتتاح مول للدراجات النارية في دبي. هدفنا هو بناء مجتمع من راكبي الدراجات، كما أردنا خلق مفهوم متعدد الماركات مخصص لهم وتحويله إلى مجمع واحد يلبي كافة احتياجاتهم".



ويضم مول الدراجات النارية بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل: هارلي دافيدسون، سوزوكي، دوكاتي وغيرها الكثير. كما تتوافر أيضاً مجموعة مختارة واسعة من الإكسسوار وقطع الغيار من ماركات مثل نولان، إيه جي في، إس سي بروجكت، تايلور ميد، داينيز، آيكون، آلبينز ستار، تي سي إكس، إتش جيه سي وغيرها الكثير.

Advertisements



وأضاف السيد/ اليوسف "نحن نعرض كل ما يتعلق بالدراجات ويشمل ذلك شراء وبيع وإيجار الدراجات، كما أن لدينا أيضًا ورشة عمل مجهزة بالكامل بها فنيين ذوي خبرة وبها مجموعة واسعة من اكسسوار الدراجات بالإضافة إلى مقهى داخلي يقدم الأطعمة الساخنة والمشروبات "



سواء كنت تسعى لشراء دراجة نارية جديدة أو مستعملة، أو تريد صيانة أو تعديل دراجتك النارية، أو حتى مجرد تناول الطعام والشراب، فما عليك سوى زيارة مول الدراجات النارية اليوم!