دي إتش أل إكسبرس تعلن عن عقد شراكة استراتيجية مع Solutions Vinculum لتسهيل عمليات التجارة...

أعلنت دي إتش أل إكسبرس، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الشحن السريع الدولية، عن عقد شراكة مع Vinculum Solutions، الشركة العالمية الرائدة في تزويد خدمات تجارة الأومني شانيل، لتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية عبر الحدود للعلامات التجارية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. حيث ستتمكّن شركات التجارة الإلكترونية من توسيع نطاق أعمالها عبر الحدود والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال حلول ديناميكية مبسطة وفعّالة، مما سيترتب عليها بناء قاعدة عملاء دولية واسعة، وبالتالي سيكون بوسعها الآن بيع منتجاتها عالمياً بكل سهولة من خلال حلول التجزئة الإلكترونية eRetail الرائدة من Vinculum عبر شبكة دي إتش أل الرائدة وما تقدمه من خدمات تسليم متميزة عبر الحدود.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية عبر الحدود نمواً متزايداً، حيث تشير التقارير إلى أنّه من المتوقع أن يتضاعف نمو السوق بمعدّل ثلاثة أضعاف بحلول 2022. وفي هذا السياق، فإنّ العلامات التجارية وتجار التجزئة يمتلكون فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم بما تقدمه هذه الشراكة من شبكة واسعة تدعمها التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عمّا تقدمه من معرفة واسعة بالأسواق المحلية والعمليات اللازمة. وهذا من شأنه أن يوفر استراتيجيات سوقية أسرع وأكثر كفاءة.

ومن جانبه صرّح نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد دفع النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية العلامات التجارية إلى التطّلع نحو استكشاف أسواق جديدة، إلاّ أن العديد منها تواجه تحديات تحّد من عملياتها عبر الحدود وهنا تكمن خبرة شركة دي إتش أل في توفير حلول تسليم فعّالة. وبفضل شراكتنا مع Vinculum Solutions، سيصبح الآن بإمكان شركات التجارة الإلكترونية الوصول إلى أسواق عالمية جديدة يدعمهم شريك قوي يقدم لهم كافة المستلزمات اللازم للإيفاء بمتطلبات العملاء. وهذا من شأنه أن يمثّل دفعة كبيرة للشركات المحلية الراغبة في التوسع دولياً."

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وأضاف فينكات نوت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Solutions Vinculum: "يسرنا التعاون مع دي إتش أل إكسبرس للعمل مع تجار التجزئة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتهم على اغتنام الفرص المتاحة عبر الحدود. كما ستتيح هذه الشراكة للعلامات التجارية العالمية والتجار عبر الإنترنت الوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية، فضلاً عن تمكين العلامات التجارية المزدهرة والتجار المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة من بيع منتجاتهم عالمياً. نحن نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستعود بالنفع الكبير على مشهد التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة."

ستعزّز هذه الشراكة الإستراتيجية من مكانة دي إتش أل الرائدة في التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه من ترسيخ مكانتها كأبرز شركة في مجال الخدمات اللوجستية بمنطقة الشرق الأوسط على مدى أكثر من 35 عاماً، وتمتلك حالياً 261 مركز ونقطة خدمة في 16 بلد ومنطقة، ويعمل فيها أكثر من 4,400 موظف بمنطقة الشرق الأوسط. وتواصل دي إتش أل تقديم حلول لوجستية فائقة الجودة لعملائها، عبر اعتماد أعلى معايير التميز في الإبتكار والخدمات والإلتزام نحو التفوق.