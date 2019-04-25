’اينوك‘ تفوز بجائزتين من جوائز المدن النظيفة والمستدامة 2019

فازت مجموعة ’اينوك‘ بجائزتين من جوائز المدن النظيفة والمستدامة 2019، وذلك تقديراً لجهودها الرامية إلى تعزيز المبادرات المستدامة وتطويرها.

هذا وقد فازت ’اينوك‘ بجائزة "أفضل مبادرة حكومية في مجال الاستدامة"، وذلك لإطلاقها المحطة المتنقلة، التي توفر للعملاء طريقة جديدة في التزوّد بالوقود من خلال خدمة مريحة وملائمة للعملاء المقيمين في المجمعات السكنية.

من جانبٍ آخر، فازت "تسجيل" التابعة لمجموعة ’اينوك‘ بجائزة "أفضل مبادرة حكومية في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات"، عن حملة "مركبتي، مسؤوليتي" التي أطلقتها بالتعاون مع شرطة الشارقة.

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تسلّم الجائزة كل من السيد حسام الشاوي، المدير العام لشركة تسجيل، والسيد نواف أحمد، مدير إدارة التخطيط والتطوير في "اينوك"، والسيدة رانيا نظمي، مدير إتصال التجزئة في "اينوك"، والسيد طارق الرشيد، مدير المبيعات والتسويق في تسجيل، والسيد أحمد دردس، مدير التطوير الفني في تسجيل، خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم في روضة البستان.

تجدر الإشارة إلى أن "منتدى وجوائز المدن النظيفة والمستدامة" يُقام تحت رعاية معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وبدعم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.