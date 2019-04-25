بنك الإمارات دبي الوطني يعلن أسماء الفائزين بجوائز حملته الترويجية الكبرى.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز حملته الترويجية الكبرى للحسابات والودائع "10 ملايين سبب للادخار"، والتي استهدفت تشجيع العملاء من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الادخار عبر مكافأتهم بالجوائز النقدية القيمة.

وفاز عميلان محظوظان، أحدهما من قطاع الأفراد والثاني من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالجائزة النقدية الكبرى وقيمتها 2.5 مليون درهم لكلٍ منهما، بينما فاز عشرة عملاء بمبلغ 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وفاز 250 عميلاً بجوائز نقدية قيمة كل واحدة منها 20 ألف درهم خلال فترة الحملة التي استمرت خمسة أشهر.

وفي هذا السياق، قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بأحر التهاني للفائزين المحظوظين بجوائز الحملة الكبرى التي لاقت اهتماماً لافتاً من عملائنا في قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وحققت نجاحاً منقطع النظير. فقد تم تطوير الحملة استناداً إلى الآراء والمقترحات المجمعة من السوق، وأتاحت للعملاء فرصة فريدة للفوز بالجوائز النقدية الضخمة والادخار لضمان مستقبل آمن في آن معاً. وسنحرص بالتأكيد على مواصلة توفير المنتجات والفرص الرائدة على مستوى السوق، لنقدم لعملائنا مزيداً من الراحة والقيمة ولنساعدهم على بلوغ طموحاتهم المالية".

Advertisements

وبدءاً من شهر سبتمبر 2018 وحتى يناير 2019، أتاحت الحملة للعملاء الحاليين والجدد من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ممن احتفظوا بأرصدة لا تقل عن 250 ألف درهم في حساباتهم المصرفية، فرصة للفوز بالجائزتين الكبيرتين وقيمة كل منهما 2.5 مليون درهم. وعلاوة على ذلك، تسنى للعملاء الحاليين والجدد ممن احتفظوا بما لا يقل عن 25 ألف درهم في حساباتهم المصرفية، الدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز نقدية قيمة الواحدة منها 100 ألف درهم أو 20 ألف درهم شهرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يقدم لعملائه باقة واسعة من الحسابات المصرفية التي تناسب مختلف أنواع تعاملاتهم المالية وتوفر لهم معدلات فائدة مجزية، إضافة إلى حسابات الودائع الثابتة المرنة وحسابات التوفير عبر الإنترنت وعبر الهواتف المتحركة. وكان البنك قد فاز مؤخراً بجائزة "تريل بليزر الآسيوية" للعام حفل توزيع الجوائز العالمية للخدمات المصرفية للأفراد "تريل بليزر الآسيوية" الذي أقيم في سنغافورة.

وفي هذه الصورة، يظهر الفائزون المحظوظون برفقة شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وسوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات؛ وأحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد.