الامارات | شرطة دبي تجرِّب جهازاً ذكياً بالشوارع يتصل بغرفة العمليات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تجرِّب جهازاً ذكياً بالشوارع يتصل بغرفة العمليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعكف مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، ممثلاً في مركز شرطة المرقبات، على تجربة جهاز «sps express» على شارع الرقة في منطقة المرقبات، حيث يتصل بضغطة زر بغرفة العمليات، بالصوت والصورة.

وأكد مدير مركز شرطة المرقبات، عضو مجلس مديري مراكز الشرطة، العميد علي غانم، حرص شرطة دبي على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لخدمة رجل الشرطة، ومكافحة الجريمة والحد منها، وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين، ما جعلها المؤسسة الأمنية التي دائماً ما تتطلع إلى كل ما هو تقني وحديث.

وأضاف أن مجلس مديري مراكز الشرطة سيجرّب الجهاز في خطوة تهدف إلى تحقيق توجهات القيادة، ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام، وتقديم حلول عملية وسريعة تتسم بالجودة والكفاءة.

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وأوضح أن الجهاز عبارة جهاز معدني بتقنيات تصوير لاسلكية، يتولى الاتصال السريع بغرفة العمليات في مراكز الشرطة من خلال بطاقة الهوية، حيث يدخل المتصل بطاقة الهوية في الجهاز للتعريف بنفسه، ثم يتصل بغرفة العمليات، ما يؤدي إلى رفع مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مناطق الاختصاص، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين وزوار إمارة دبي.

وأشار إلى أن الجهاز مزود بكاميرا HD، تعمل بنظام الرؤية الليلية، ويوجد فيه جهاز استقبال مركزي لنقل الصوت والصورة، ومزود بنظام تحذير ضوئي وسمعي، وسهولة التركيب في كل المناطق، مع قابلية الربط مع جميع الشبكات السلكية واللاسلكية، وإمكانية الربط مع نظام المدينة الآمنة أو بشكل فردي، إضافة إلى إمكانية ربط جهاز واحد أو أكثر مع التحكم المركزي للمنظومة جميعها من غرفة العمليات.

وقال إن الجهاز يستخدم للحالات الطارئة التي تستدعي تدخل رجال الشرطة بصورة عاجلة، حيث سيتم توزيعه بعد التجربة في المناطق الشاطئية والحدائق والأسواق وغيرها من الأماكن المهمة، كما يمكن استخدامه في المطارات والملاعب ومحطات المترو والباصات، والمدارس والجامعات، كما يمكن إضافة تطبيقات ذكية، مثل قراءة هوية الإمارات، وإمكانية الربط مع نظام SPS المركزي، وتوفير الخدمات المقدمة لكل المستخدمين بعيداً عن مركز الشرطة.

الجهاز مزود بنظام تحذير ضوئي وسمعي.