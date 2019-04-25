الامارات | فرنسا تنضم إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنضم إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء، إن منطقة 2071 توفر من خلال برنامج الدول المقيمة منصة عالمية موحدة لتبادل الخبرات وتشارك العقول، وتجسّد فكر دولة الإمارات الذي يركز على استقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم للتعاون في العمل على إيجاد حلول للتحديات المستقبلية، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتميزة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية انضمام فرنسا إلى برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور عمر العلماء، وسفير فرنسا لدى دولة الإمارات، لودوفيك بوي.

وأضاف العلماء أن «انضمام فرنسا إلى برنامج الدول المقيمة يؤكد التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الإماراتية الفرنسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والاقتصادية، ويؤكد سعي البلدين لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعارف والشراكة في دعم الشركات الناشئة».

وتستضيف منطقة 2071 مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071. كما تضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسة، مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.