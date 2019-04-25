الامارات | نقاش حول «مباراة»يقود خليجياً إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش حول «مباراة»يقود خليجياً إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً خليجياً (28 عاماً) يقيم في مدينة العين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سبّ شخص خليجي آخر عبر برنامج «سناب شات»، كما هدده بالقتل عبر البرنامج ذاته، إذ أرسل إليه عبارة «والله لو شفتك لاقتلك»، وذلك أثناء نقاشهما حول مباراة كرة قدم.

وأفاد المجني عليه (28 عاماً) بأنه كان موجوداً في إمارة دبي حين تعرض للتهديد والسب من قبل المتهم، عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بأن أرسل إليه الأخير عبارة «والله لو شفت لاقتلك» وسبّ والديه، وذلك أثناء نقاشهما سوياً حول إحدى مباريات كرة القدم في الدوري الإماراتي، لافتاً إلى أن المتهم تهجم عليه فجأة وشرع في سبّه، وقدم صورة من المحادثة التي دارت بينه وبين المتهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد باستخدام شبكة معلوماتية، وجنحة السبّ باستخدام الشبكة.