الامارات | وفاة شاب خليجي بتدهور دراجة نارية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب خليجي بتدهور دراجة نارية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب خليجي، يبلغ من العمر 25 عاماً، إثر تدهور دراجته النارية، فجر أمس، بمنطقة الحميدية في إمارة عجمان.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد فؤاد الخاجة، إن الحادث وقع على شارع الشيخ زايد في منطقة الحميدية، نتيجة تدهور دراجة نارية، يقودها شاب خليجي بعد اصطدامه بالرصيف، ثم صدم مركبة متوقفة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة الشاب قائد الدراجة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث لإنقاذ الشاب المصاب، إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث، قبل وصول الإسعاف نتيجة قوة الاصطدام.

ودعا الخاجة سائقي الدراجات النارية إلى القيادة بحذر، واتخاذ كل احتياطات السلامة، وأدوات الحماية اللازمة لقيادة الدراجات النارية.