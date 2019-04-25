الامارات | شرطة دبي تؤمّن الرحلات البحرية بتطبيق «أبحر بأمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تؤمّن الرحلات البحرية بتطبيق «أبحر بأمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي تطبيق «أبحر بأمان»، الخاص بتأمين الرحلات البحرية بجميع أنواعها. ويُمكّن هذا التطبيق مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم خلال كل رحلة، وتوفير آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي، المتمثلة في الإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، ما يُسهل على الشرطة تحديد موقع المستخدم، والعديد من المعلومات عن رحلته، من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالتطبيق، تحتوي على شاشة تحكم خاصة وخارطة تفاعلية، كما يقوم التطبيق بشكل تلقائي أيضاً بإرسال طلبات استغاثة وتنبيهات عن الرحلات المتأخرة في حال عدم قدرة المستخدم على القيام بذلك.

جاء هذا الإعلان في المؤتمر الصحافي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي، بمشاركة مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، ومدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء مهندس كامل بطي السويدي، ومدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد خالد ناصر الرزوقي، ومدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني.

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وأكد بن ثاني أن القطاع البحري في دبي له مكانة وسمعة عالمية كبيرة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياحي أوالترفيهي.

وقال إن «دبي باتت عنواناً للمدن الآمنة، ووجهة عالمية لمرتادي ومحبي الرياضات البحرية، وأن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على تطوير كل الخدمات التي تقدمها قطاعات شرطة دبي بمختلف تخصصاتها، بما فيها القطاع البحري، وذلك من خلال الابتكار في المجال الأمني، وإيجاد أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية، تعزز الأمن والأمان وتسهم في تحقيق السعادة، وفقاً لخطط منهجية منظمة ودقيقة وأجهزة مراقبة حديثة».

وأضاف «إن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً لمرتادي البحر، وتسعى لإيجاد الحلول والمشروعات الابتكارية لتعزيز الأمن البحري، وللحفاظ على سلامتهم وأمانهم عند ارتيادهم البحر، وإن تطبيق (أبحر بأمان) يحتوي على مميزات وخصائص وخدمات تمت دراستها ومناقشتها بعناية مع الفنيين في هذا المجال، وتم عرضها للشركاء العاملين في القطاع البحري، في اجتماعات فنية، بهدف الوقوف على الملاحظات والآراء الداعمة للتطبيق».