الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى خفض السرعات على طريق الشيخ زايد ـ القرم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو إلى خفض السرعات على طريق الشيخ زايد ـ القرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه، وخفض السرعات على طريق الشيخ زايد «الشرقي الدائري» القرم بالاتجاهين، لتعزيز السلامة المرورية، بسبب الأعمال التطويرية لزيادة السعة الاستيعابية للطريق، وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد خليفة محمد الخييلي، بأنه بسبب الأعمال الإنشائية على الطريق، والتي تستمر شهرين، تم إغلاق كتف الطريق الأيمن من نفق فندق القرم حتى جسر السعادة بالاتجاهين، وممرات المشاة على كورنيش القرم، ومسار الدراجات الهوائية.

وحذر السائقين المشتركين في حوادث مرورية من خطورة الانتظار على الطريق في موقع الحادث، لتجنب وقوع حوادث أخرى، موضحاً أنه يتم تطبيق المادة رقم 98 من قواعد وإجراءات الضبط المروري على السائقين المخالفين «عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت بغرامة 500 درهم».

وحث على عدم التجمهر في أماكن الحوادث المرورية، وإيقاف المركبات لالتقاط الصور، باعتبار ذلك يشكل خطورة على الجميع، مشيراً إلى تطبيق المادة 74 من قواعد وإجراءات الضبط المروري «عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث»، بفرض غرامة على المخالفين 1000 درهم.