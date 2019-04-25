الامارات | امرأة تتهم صديقها بالاعتداء عليها في شقته

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تتهم صديقها بالاعتداء عليها في شقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة متهم إفريقي بتهمة اغتصاب امرأة من جنسيته نفسها، بعد قيامه بالاعتداء على سلامة جسدها ومواقعتها بالإكراه في محل سكنه.

وتعود تفاصيل القضية، حسب أقوال المجني عليها، إلى تلقيها اتصالاً هاتفياً من المتهم، الذي تربطه بها معرفة سابقة، وطلب منها خلال الاتصال القدوم إلى شقته للتحدث سوياً، وبعد وصولها بفترة فوجئت به يباغتها ويعتدي عليها، واغتصبها بالإكراه، حيث واقعها مجبرة على ذلك، وبعدها أبلغت الشرطة ليتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه من اتهام، فأنكر التهمة، وقال إن الدعوى كيدية، إذ إنه يعرف المجني عليها منذ سنوات قبل قدومه إلى الدولة، فهي كانت صديقته في دولته محل مولده، وظلت كذلك في الإمارات، مشيراً إلى أنها تحدثت معه، وحضرت بكامل إرادتها إلى شقته، وسرقته، وبعد اكتشافه أمر السرقة ومراجعتها، اتهمته باغتصابها، وادعت أنه اعتدى عليها، وضربها وواقعها بالإكراه، حتى تبعد عنها تهمة السرقة.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 30 من أبريل الجاري، لإعلان المتهمة التي تبين عدم إعلانها بتاريخ الدعوى لعدم الاستدلال على محل إقامتها، والتحري عنها من أنظمة المعلومات إن كانت في الدولة أو خارجها.