الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بالصور.. مبانٍ في أبوظبي تكتسي بعلم سريلانكا تضامناً مع ضحايا التفجيرات الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اكتسى عدد من المؤسسات الحكومية والصروح والمعالم العمرانية في العاصمة أبوظبي بعلم جمهورية سريلانكا وذلك تضامناً مع ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو مؤخراً وتأكيداً على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

فقد أضيئت بالعلم السريلانكي واجهات مقار كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقصر الإمارات وسوق أبوظبي العالمي ومركز مارينا مول التجاري وبرج كابيتال جيت إلى جانب جسر الشيخ زايد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مبانٍ في أبوظبي تكتسي بعلم سريلانكا تضامناً مع ضحايا التفجيرات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا