بالصور.. مبانٍ في أبوظبي تكتسي بعلم سريلانكا تضامناً مع ضحايا التفجيرات الإرهابية

اكتسى عدد من المؤسسات الحكومية والصروح والمعالم العمرانية في العاصمة أبوظبي بعلم جمهورية سريلانكا وذلك تضامناً مع ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو مؤخراً وتأكيداً على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.
فقد أضيئت بالعلم السريلانكي واجهات مقار كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقصر الإمارات وسوق أبوظبي العالمي ومركز مارينا مول التجاري وبرج كابيتال جيت إلى جانب جسر الشيخ زايد.
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