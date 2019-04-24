جون كيري: الإمارات حققت المعجزات في زمن قياسي

أكد جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبق، اليوم الأربعاء، أن التطور والازدهار الذي تشهده الإمارات يرجع إلى جهود ورؤية القيادة الحكيمة للإمارات، التي جعلت من هذه الدولة الصحراوية اليوم دولة عصرية قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في كل يوم.

وقال كيري، في جلسة حوارية أدارها معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ضمن فعاليات الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن الفارق بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات أنه لا توجد لدينا قيادة لتحقيق تطلعات الشعب الأميركي.

حضر الجلسة الحوارية عدد كبير من المسؤولين وجمهور الثقافة وطلبة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وتركزت في الحديث عن كتاب كيري الذي صدر عام 2018 بعنوان "كل يوم إضافة" والذي نشرته دار نشر "سايمون آند شوستر" ويمثل جزءاً من مذكراته خلال حياته السياسية.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي الأسبق بالتطور العمراني والنهضة الحضارية التي تعيشها الإمارات في ظل أجواء من التسامح والانفتاح والاستقرار، مشيراً إلى أن متحف اللوفر في أبوظبي يعد صرحاً عالمياً "من أجل الانفتاح على الآخرين.. وتفهم التنوع.. في عالم متعدد الأقطاب".

وقال كيري "لقد زرت متحف اللوفر أبوظبي وهو بصراحة مركز تعليمي ومركز ثقافي وهو رسالة للأجيال القادمة لتتعلم قيم التسامح والتواصل مع الثقافات العالمية".

Advertisements

وعبر عن اندهاشه بمظاهر التطور العمراني في الإمارات، قائلاً "منذ سنوات قلائل، زرت أبوظبي ودبي وكانت في معظمها مناطق رملية. واليوم، أشاهد نهضتهما العمرانية وطفرتهما العقارية التي مازالت متواصلة لتبهر العالم. فمن الناحية العمرانية، أثبتت الإمارات وجودها حول العالم وتألقها ببناء أطول الأبراج الموجودة في العالم (برج خليفة) الذي شاهدته في دبي. وقبلها بسنوات، زرت تلك المنطقة حين كانت رملية بالكامل".

اقرأ أيضاً... سيف بن زايد يفتتح الدورة الـ 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

وتناول كيري، الذي خدم نحو ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأميركي وعمل أربعة أعوام وزيراً للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما إضافة إلى ترشحه للرئاسة أمام جورج بوش الابن عام 2004، عدة مواضيع في كتابه منها جذوره التي كونت شخصيته سواء في طفولته التي أمضاها في مدرسة داخلية سويسرية أو في فترة مراهقته في مدرسة "سانت بول" بولاية نيو هامشير أو في الفترة التي درس فيها القانون في جامعة ييل حيث عمل بعد تخرجه منها مدعياً عاماً في مكتب محامي المقاطعة ثم صار نائباً لحاكم ولاية ماساتشوستس قبل أن يخدم في الكونجرس.

وتضمن كتاب "كل يوم إضافة"، الذي وقعه كيري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، حديثاً مفصلاً عن علاقة الولايات المتحدة بعدد من الدول العظمى والدول المحيطة بها، إضافة إلى دول الشرق الأوسط. كما تحدث عن جهوده في منع الانتشار النووي ومكافحة التطرف ومواجهة التحديات المرتبطة بالعمل الإنساني والحد من التغييرات المناخية.

واستمع الحضور في الجلسة الحوارية، التي أقيمت على المنصة الرئيسية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في اليوم الأول للمعرض، لدور كيري في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية وجولاته المكوكية في الشرق الأوسط، إضافة لتفاصيل مذكرات مهمة حافلة بالمعلومات والآراء والانطباعات الشخصية لرجل خدم ضابطاً في البحرية الأميركية خلال حرب فيتنام ثم تحول إلى سياسي مخضرم كان له حضور بارز في كثير من الملفات.