التعليم الذكي يكتسب زخماً كبيراً عبر الإعلان عن مبادرات جديدة في ختام مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط...

بنجاح باهر انعقد مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا" لتكنولوجيا التعليم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، الداعم الرئيس عالمياً للقمة التعليمية الأبرز. وقد اختتم الحدث الذي استمرت فعالياته ليومين معززاً بهذا النجاح الكبير مكانته باعتباره المنصة الرائدة عالمياً لقيادة تبني تقنيات التعليم في المنطقة.

فعلى صعيد المحتوى، استضاف الحدث هذا العام كوكبة من المتحدثين البارزين إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى مشاركة كبريات الشركات ذات العلامات التجارية المرموقة؛ لمناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه التعليم اليوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت أولى حلقات النقاش في المؤتمر حول المعايير الجديدة لاعتماد شهادات التعليم العالي في دولة الإمارات، ومناقشة السبل حول أفضل الطرق لاتخاذ قرارات تبني تقنيات التعليم استناداً إلى حقائق موضوعية، وكيفية التفاعل تعليمياً مع المجتمعات حول العالم لمساعدة الطلاب على تطوير التفكير بعقلية "أنا قادر على القيام بذلك"، تماشياً مع هدف مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا" لهذا العام وهو "بناء ثقافة تغيير ناجحة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمواطني القرن الحادي والعشرين"، وما من شك أن القادة التربويين والمعلمين الذين شاركوا في هذا الحدث قد تعرفوا على حلول عملية أفضل لتأهيل الطلاب بالمهارات التعليمية الملائمة للمستقبل، وسيوجهون مؤسساتهم التعليمية للمضي قدماً نحو تطبيق أهداف التحول الرقمي.

أما على صعيد العارضين، فقد شهدت صالات معرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا" مشاركة عدد من الأسماء الكبيرة في صناعة التعليم، أبرزها "ليغو للتعليم" و"كلاسيرا" و"كيدزانيا" وإعمار و مدارس جميس وشركة "بيرسون" و"أدوبي" بالشراكة مع "جرافيست" وشركة "بي دبليو سي".

منصة مثالية لتعزيز التعليم الذكي

ومجدداً عرضت شركة "مايكروسوف" ورشة عمل "أكاديمية مايكروسوف للمدرسين"، والتي كانت إحدى الفعاليات التي شهدت إقبالاً منقطع النظير خلال الحدث من قبل المعلمين والقيادات التربوية على حد سواء، وتم خلالها تقديم دورة احترافية معتمدة من قبل معهد التطوير المهني المستمر في بريطانيا، للمعلمين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم وفهمهم لكيفية تبني التقنيات الرقمية وتوسيع نطاق التعليم في الفصل الدراسي في القرن الحادي والعشرين، وقد تم تقديم الدورة بواسطة خبراء رفيعي المستوى في هذا المجال، حيث قدمت للمشاركين فيها مهارات وممارسات جديدة، يمكن تبنيها في مسيرتهم المهنية في التعليم ومهام عملهم اليومية.

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وبهذا الصدد، قال حرب بو حرب، مدير قطاع التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مايكروسوفت: "نهدف إلى تمكين الشباب كي يكونوا أكثر نجاحاً وقدرة وفاعلية في تنمية مجتمعاتهم وتحقيق ازدهارها"، وأضاف: "يعد عملنا في مجال التعليم جزءاً من جهودنا المستمرة لرفع مهارة الشباب ومساعدتهم على تحقيق المزيد، كمبدعين وقادة مهنيين ورجال أعمال ومبتكرين لوظائف جديدة، ونحن نعتقد أن مؤتمر ومعرض بِت يتماشى كلية مع الجهود التي نبذلها، وقد أصبح فعلياً منصة شاملة ومتكاملة، تجمع اللاعبين الرئيسين في قطاع التعليم، وقد استلهمنا حقاً من الاستماع إلى المعلمين والقادة التربويين ورؤيتهم وهم يرفعون من مستوى تطوير الأفكار والابتكارات التي تعيد تشكيل عالم الغد".

وعلى منصة عرض شركة مايكروسوفت، استعرض عدد من شركائها أيضاً منتجاتهم التعليمية خلال الحدث الذي استمر ليومين، وكان أبرزهم شركة "آي تي ووركس للتعليم"، و"جاما ليرن"، و"كلاسيرا إنك"، و"نكسكوير"، و"أيديا ديجيتال للتعليم"، و"نور سبيس"، و"ألموس نت إنك"، و" و"سيرتيبورت" إحدى أعمال شركة "بيرسون فيو بزنس"، إضافة إلى شركة "برايت أب"، و"كمبيوترز فور كدز"، و"جاورا"، و"ليكسبلور".

تغييرات فعالة

وتعزيزاً لهذا النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا" لهذا العام، فقد أعلنت شركة "أي تي إي جروب" ش.م.ع، المالك الجديد والمنظم للفعالية، عن نيتها بإجراء تغييرات كبيرة لرفع مكانة الحدث في العام القادم 2020، وتخصيص المزيد من الاستثمارات لتطوير علامته التجارية ودوره في المنطقة؛ وتشمل تلك التغييرات؛ تغيير موعد تنظيم الحدث؛ حيث سيتحول موعد مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا" إلى 14-15 سبتمبر، ليوافق انطلاق موسم العودة إلى المدارس ودورة اتخاذ قرار الشراء وبداية العام الدراسي للمعلمين. تعيين فيكتوريا جيمس، مديرة الفعاليات للمؤتمر والمعرض، بشكل دائم في دبي، لتعمل على تطوير وتنمية مكانة الحدث بما يتعدى سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى توسيع الحضور الإقليمي والعالمي من خلال الاستثمار في تعيين أعضاء جدد في فريق تطوير نوعية الزوار الاستراتيجيين من المؤثرين وصناع القرار في شراء التجهيزات التقنية التعليمية، لزيادة وحجم ونوعية الجمهور المشارك في الحدث على نطاق عالمي.

وتعليقاً على ذلك، قالت فيكتوريا جيمس، مديرة الفعاليات في بِت: "يُسعدنا النجاح الرائع الذي حققته النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا"، ونشعر حقاً بثمرة إنجازنا ونحن نشهد نمواً مزدهراً لفعاليتنا التي أضحت منصة تتطور باستمرار لتُشكل مستقبلاً أفضل لمجتمع وصناعة التعليم. وقد بدأنا بالفعل بالإعلان عن اتخاذ بعض المبادرات التي ستطور من فعاليتنا لعام 2020، أهمها الإعلان عن موعد جديد لتنظيم الحدث، ليوافق شهر سبتمبر من العام القادم، من أجل أن يتماشى بشكل أنسب مع موسم "العودة إلى المدرسة"؛ حيث يكون الجميع مستعداً للعام الدراسي الجديد، كما أن هذا الموعد سيكون مقارباً لبدء فعاليات معرض إكسبو 2020، الذي سينطلق في 20 أكتوبر في عام 2020، ما سيساعدنا بشكل كبير على الاستفادة من الزخم الكبير لهذا الحدث التجاري العالمي في تعزيز مكانتنا وزيادة الحضور والقيمة المضافة التي نقدمها لشركائنا عالمياً".