رئيس جنوب السودان يزور واحة الكرامة

زار فخامة سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الرئيس كير مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها الضيف في واحة الكرامة، استمع إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن موقع الواحة، الذي يزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، ويعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام فخامة سلفا كير بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.