الامارات | تعرف الى.. 100 وظيفة شاغرة للمواطنين في بنك رأس الخيمة الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى.. 100 وظيفة شاغرة للمواطنين في بنك رأس الخيمة الوطني والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس قسم التوطين في قسم المواد البشرية في بنك رأس الخيمة الوطني، سلطان خليفة آلي علي، إن البنك لديه 100 وظيفة شاغرة للمواطنين في جميع أفرعه بالدولة خلال العام الجاري وأنه قام بفتح أقسام جديدة في البنك لتوطين الشواغر فيها من خلال استحداث وظائف جديدة للمواطنين من حملة الشهادات الثانوية العامة والجامعية.



وأوضح لـ "الامارات اليوم" أن منصة البنك في معرض رأس الخيمة للتوظيف والتدريب والتعليم استقبلت خلال اليومين الماضيين أكثر من 200 سيرة ذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل، حيث أن معظم المتقدمين للعمل كانوا من المواطنات من حملت الثانوية العامة فما فوق.



وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الأوراق الباحثين عن عمل في منصة البك في معرض التوظيف مساء غداً الخميس مع نهاية فعاليات المعرض إلى 400 سيرة ذاتية، حيث يهتم البنك في توظيف أكبر عدد من المواطنين والمواطنات من الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات المصرفية.

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وأشار إلى أن البنك لديه شواغر للمواطنين في أقسام الائتمان والمالية ومراكز الاتصال والعمليات، مضيفاً أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية مع الباحثين عن عمل خلال الأيام المقبلة في مقر البنك برأس الخيمة وتقديم العروض والوظائف المتوفرة أمام المواطنين.



وأضاف أنه تحديد الرواتب الامتيازات حسب المؤهل العلمي لكل باحث، كما أن البنك سيقوم بإخضاع الموظفين الجديد لدورات تدريبية في القطاع المصرفي لتأهيلهم للعمل في أقسام البنك ولضمان رفع مستواهم وظيفيا ومصرفيا.



ولفت إلى أنه من شروط قبول التوظيف في البنك أن يكون المتقدم للعمل لديه الخبر الكافي في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً، مضيفاً أن البنك لديه دورات تدريبية بشكل مستمر لجميع الموظفين المواطنين من أجل اكسابهم مهارات مصرفية جديدة ورفع من مستواهم والعمل على ترقيتهم لمناصب قيادية في المستقبل.