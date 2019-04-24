الامارات | انتقال مركز شرطة المدام إلى مبنى مؤقت بشارع الذيد – المدام

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال مركز شرطة المدام إلى مبنى مؤقت بشارع الذيد – المدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن انتقال مركز شرطة المدام من موقعه الحالي إلى مبنى مؤقت، في المنطقة الممتدة على شارع الذيد باتجاه المدام، بالقرب من قاعة البيت المتوحد، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019، تمهيداً لمباشرة العمل في مشروع إحلال المبنى القديم بآخر جديد يلبي طموحات حكومة الشارقة، وبما يتلاءم مع النهضة العمرانية والتوجهات الحضارية للإمارة.

وقال رئيس مركز شرطة المدام المقدم خليفة مصبح الكتبي، أن المبنى المؤقت سوف يقدم من خلاله كافة الخدمات المعهودة سابقاً دون أي خلل، حيث أُخذ في الاعتبار كافة التفاصيل، وأدقها لتقديم خدماتها بالصورة التي يرتضيها المتعاملون من أفراد المجتمع لحين انجاز المبنى الجديد، ووجه المقدم الكتبي كافة أفراد الجمهور بالتواصل مع المركز المؤقت عبر الهاتف 065944005 .