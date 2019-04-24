لجنة مدينة موسكو للسياحة تسلط الضوء على مجموعة واسعة من مناطق الجذب وصناعة الضيافة المتطورة في سوق...

شهدت موسكو ارتفاعًا في أعداد السياح إلى 23.5 مليون زائر و بلغ إجمالي حجم الاستهلاك السياحي و أرباح المهرجانات في موسكو 13 مليار دولار أمريكي العام الماضي ، حيث اثبت المزيج من المواقع التراثية الفريدة و مناطق الجذب الحديثة بالعاصمة الروسية، بأنه لا يقاوم. زاد عدد السياح القادمين إلى المدينة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2010 حيث كان عدد الزوار 12.8 مليون زائر.

و تعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم FIFA العام الماضي - والتي اجتذبت 4.5 مليون سائح و تم تعريفها بأنها الأفضل على الإطلاق من قبل مجلس FIFA - جزءًا من إستراتيجية المدينة طويلة الأجل لزيادة عدد السائحين.

كما أن لجنة السياحة في مدينة موسكو، وهي الهيئة الرسمية التي تروج للمدينة كوجهة سياحية، ستشارك بقوة في سوق السفر العربي المقام بدبي لهذا الشهر (28 أبريل - 1 مايو).

لجنة السياحة في مدينة موسكو تشهد حاليا اهتمامًا كبيرًا بالمدينة من الأسواق الدولية كما تعزز اللجنة هذا الاهتمام في الشرق الأوسط بما في ذلك السفر بدون تأشيرة متبادلة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة والخطوط الجوية الخليجية. تجتذب موسكو السياح اليوم بمجموعة واسعة من المهرجانات والرياضة والحياة الثقافية والمساحات العامة الجديدة والبيئة الآمنة والجو الفريد الذي يتمتع به الملايين.

و إلى جانب مجموعة واسعة من مناطق الجذب الثقافية، ستعمل اللجنة على تعزيز قطاع الفنادق الذي يتسم بالحيوية والفعالية ومن المقرر أن يدخل هذا العام 17 فندقًا جديدًا الى الخدمة، أي أربعة أضعاف العدد خلال عام 2018.

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كما أن فن الطهو أصبح محركًا رئيسيًا جديدًا حيث يجد الزوار الدوليون الأطباق التقليدية والمعاصرة لتذكيرهم بالبيت. يوجد اليوم في موسكو حوالي 12000 مقهى ومطعم ، أي ضعف العدد مقارنة ب10 سنوات ماضية.

إن مدينة موسكو مليئة بأماكن الطعام ، سواء في الوسط أو في الضواحي، ويتدفق عشاق الطعام إلى دانيلوفسكي والأسواق المركزية وديبو ، أكبر قاعة طعام في أوروبا. تقع المنشأة على مساحة 11000 متر مربع في محطة بيلوروسكايا للقطارات ، وتحتوي على عدد كبير من المطاعم المستقلة والمطاعم الشعبية.

و إلى جانب ذلك ، تفتخر موسكو بأنها موطن لشكل جديد وفريد من الترفيه في المدينة، وهي عبارة عن دورة من الأحداث في شوارع المدينة مثل المهرجانات والمعارض والعطلات الرسمية والاحتفالات وكذلك الأحداث الثقافية والرياضية وفعاليات تذوق الطعام الأخرى المسماة ب"مواسم موسكو" . ففي كل يوم و بغض النظر عن حالة الطقس تنتظر مجموعة كاملة من الأنشطة الترفيهية سكان موسكو والسياح. و قد حضر حوالي 65 مليون شخص مهرجانات موسكو سيزونز في عام 2018.

و لا تحتاج مواقع التراث العالمي لموسكو والمواقع الشهيرة إلى تعريف، مثل الكرملين ومسرح البولشوي والساحة الحمراء ودير نوفوديفيتشي حيث أنها من بين مناطق الجذب الأكثر شعبية. كما أن الحدائق الطبيعية والبساتين والساحات والأماكن العامة الأخرى هي السمات المميزة الجديدة للمدينة و من بينها الحديقة الحديثة زاريادي 'Zaryadye' في العاصمة حيث تعتبر واحدة من مناطق الجذب الرئيسية في موسكو الحديثة.