قصر الامارات ينظم جولة ترويجية في الرياض بحضور عدد من الإعلاميين

نظم فندق قصر الامارات جولة ترويجية في العاصمة السعودية الرياض , للتعريف بأهم الخدمات والمزايا التي يقدمها القصر لزواره وضيوفه من المملكة العربية السعودية خلال عطلة عيد الفطر المبارك وموسم أجازات الصيف لهذا العام . حضر الجولة التي أدارها محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في فندق قصر الامارات العديد من ممثلي وسائل الاعلام السعودية .

ورحب العلوي بالإعلاميين خلال حفل عشاء أقيم أمس في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض للتعريف بمزايا قصر الامارات , قائلا ” يسعدني ان ارحب بكم في فندق قصر الإمارات، أحد المعالم الرئيسية في أبو ظبي والذي يقدم الثقافة العربية وكرم الضيافة في أفضل حالاتها ".

وأطلق فريق عمل فندق قصر الامارات خلال هذه الجولة عروضاً ترويجية خاصة للزوار القادمين من المملكة خلال موسم العيد والصيف لهذا العام .ليمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال في ربوع هذا القصر المهيب الذي يحتلّ بقعة مثالية ساحرة تُبرز مكانته الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وأوضح العلوي " أنه يمكن للضيوف التمتع بإجازة أسطورية عبر الاستفادة من العرض الصيفي الخاص وبخصم يصل إلى 25٪ على حجوزات الإقامة. كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة، مع فرصة الدخول المجاني إلى لونج القصر عند حجز جناح. "

وأضاف قائلاً " تسري هذه العروض الخاصة خلال الفترة من 6 مايو حتى 30 سبتمبر 2019 وبسعر 990 درهم للغرفة شاملة بوفيه الإفطار في مطعم "لو فاندوم براسيري".

يوفر قصر الامارات العديد من المفاجآت المثيرة للأطفال برفقة ذويهم خلال العطلات من خلال قصر الأطفال الملئ بالمتعة والاثارة لهم لتوفير عطلة مثالية للآباء والأمهات لأن قصر الإمارات هو المكان المثالي للأطفال على الدوام .

وذكر العلوي ان هناك الكثير من الأنشطة للأطفال التي تجعلهم مشغولين طوال اليوم بينما يستمتع الوالدان بالراحة والاستمتاع بالعطلة في قصر الامارات في أجواء مفعمة بالراحة والهدوء

سوق سياحي مهم

من جانبه قال مارتن كرامر المدير العام للفندق "ان المملكة العربية السعودية تعتبر احد أهم الأسواق في العالم بالنسبة لقصر الامارات الذي يستضيف على مدار العام اعداداً كبيرة من السياح القادمين من المملكة سواء للترفيه او للاعمال والمناسبات الرسمية والخاصة " .

وأوضح ان قصر الإمارات يعد المكان الأفضل لقضاء العطلات المثالية في المنطقة حيث بإمكانكم اكتشاف العديد من الأنشطة و الاختيارات على مدار السنة المناسبة للعائلات أو لأنفسكم وقال ” اننا نعدكم بإقامة لا تنسى من خلال وسائل الراحة الفاخرة والخدمة الشخصية كما أن الفندق هو قصر جميل يقع على شاطئ خلاب خاص به وتعتبر واجهته من أجمل الإنجازات المعمارية حيث استخدم مهندسيه ومصمميه الذهب و الرخام لإنشاء منتجع فاخر مما يجعلهواحد من أفضل الفنادق وأماكن الاجتماعات وأكثرها إثارة للإعجاب في العالم و يضم 394 غرفة فاخرة وجناحاً ملكياً ".

ووجه حديثه للسياح القادمين من المملكة العربية السعودية قائلا ” اننا ندعوكم إلى التمتع بتجربة الضيافة العربية في أفضل حالاتها من خلال زيارة أي من مطاعمنا الأربعة عشر، حيث بإمكانكم الاختيار من بين عدد كبير من الأطباق العالمية والمحلية في مطعم لو فيندوم براسيري الذي يقدم بوفيه عالمي فاخر، و المطعم الإماراتي الشهير مزلاي الذي يعد من المطاعم الفريدة من نوعها في دولة الامارات و الحائز على عدة جوائز إذ أنه يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة تصل الى اكثر من 100 طبق من المأكولات المحلية . كما يضم القصر مطعم ميزالونا الإيطالي و مطعم الصياد للمأكولات البحرية الطازجة و مطعم هكاسان الصيني ومطعم باربيكيو القصر على الشاطئ “

وقال المدير العام مخاطبا السائح السعودي ” إن كنت تبحث عن مكان للاسترخاء و الراحة فإن القصر هو الوجهة الأمثل حيث يضم 85 هكتاراً من الحدائق الخارجية و المرافق الترفيهية و حوضي سباحة و نادي قصر الإمارات الصحي و يقع القصر على شاطئ البحر الرملي يصل طوله إلى 1.3 كيلومتر، و لمحبي الأنشطة المليئة بالحيوية يشمل القصر أربع ملاعب تنس و مركز الرياضات المائية و مراكز اللياقة البدنية “

و يتسع مارينا قصر الإمارات لنحو 167 يخت ويقدم خدمات من فئة الخمس نجوم لليخوت ذات الاحجام المتنوعة

نبذه عن قصر الإمارات

بني قصر الإمارات في عام 2005 باعتباره أحد المعالم الشهيرة لعرض الثقافة العربية وكرم الضيافة في أفضل حالاتها، أنشئ قصر الإمارات الذي تديره مجموعة كمبينسكي، وهي متخصصة في عالم الضيافة الفاخرة لاستقبال زعماء العالم والمشاهير ورجال الأعمال والضيوف لقضاء تجربة ترفيهية عالمية لا تنسى وفريدة من نوعها، ذات المرافق الفاخرة والمرافق المطلة على الخليج العربي المريحة مع خدمة شخصية من الفئة الأولى.

يشمل القصر 302 غرفة و 92 جناحا مزودة بأثاث فاخر و مزخرفة بأجمل التصاميم و يعد أحد أهم و أفخم معالم العاصمة أبوظبي و يتميز بخدماته المميزة .

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تقع أجنحة الخليج و الخليج الفاخر و الخليج الملكي الضخمة و المطلة على مياه الخليج العربي الصافية في الجناحين الشرقي و الغربي حيث يبعد الجناحين بمسافة كيلومتر واحد .

حفلات القصر

يعمل قصر الإمارات على تقديم خدمة توصيل الأطباق للغرف حيث بإمكان فريق العمل على خدمتكم و تلبية طلباتكم خلال إقامتكم في الغرف و الأجنحة لتناول أطباق معدة خصيصا لكم , اختاروا من القائمة الواسعة التي تشمل الأطباق الشهية من مختلف دول العالم

الأطباق المميزة

تذوقوا أشهى النكهات الغنية في طبق القصر المميز، طبق برجر الجمل مع ذهب قراط 23 و هو ابتكار فريد بلمسة خليجية أصيلة التكون من لحم الإبل الشهي المفروم و المتبل ببهارات محلية و صلصة المايونيز المزركشة بغبار الذهب

استمتعوا بأطيب العصائر و قوموا بتجربة اللحوم المحلية الطرية المتبلة ببهارات محلية و مخللات عربية و سلطة التبولة و البصل المقلي و جبنة الموتزاريلا و فطائر الحمص المزركشة بغبار الذهب بلمسة عربية أصيلة

نادي القصر الصحي

يفتخر قصر الإمارات بتقديم النادي الصحي الجديد المستوحى من ثقافة العاصمة أبوظبي و جمال الخليج العربي. يتميز النادي بتصاميمه الداخلية و القباب المغربية و تجهيزات الحمامات الفاخرة لعلاجات الحمامات المغربية و المانيكير بالإضافة إلى خدمات الحلاقة للسادة الرجال , تشمل العلاجات بين منتجات جديدة و تطبيق الخبرات الصحية لتقديم قائمة علاجات لا مثيل لها في أبوظبي. يستخدم النادي الصحي منتجات “امرا” و “فورل’د” و “باستيان جونزالس” و “جنتلمينز تونك” ذات مستوى عالمي، يوفر النادي تجربة مليئة بالفخامة و الاسترخاء بهدف تقديم إحساس التوازن و الصفاء. بإمكانكم الاختيار من بين مجموعة من علاجات الذهب و اللؤلؤ و المعادن لتدليل بشرتكم

قاعات المؤتمرات و الحفلات

يعتبر قصر الإمارات الوجهة الرئيسية لعقد الاجتماعات و المؤتمرات من قبل رجال الأعمال. تصل مساحة قاعات الاجتماعات و المؤتمرات إلى 7000 متر مربع و تتسع إحدى القاعات ل1100 شخص و أخرى ل2400 شخص و تشمل أكثر من 40 غرفة اجتماعات و 6 شرفات ضخمة والعديد من الصالات المثالية للاجتماعات الخاصة و حفلات الاستقبال و المآدب و الحفلات و المؤتمرات. يوفر القصر مساحات خضراء شاسعة تصل مساحتها إلى 85 هكتار و تعد مناسبة لحفلات العشاء و الاستقبال الخارجية