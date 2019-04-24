الامارات | وفاة شاب خليجي بحادث تدهور دراجة نارية في إمارة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب خليجي بحادث تدهور دراجة نارية في إمارة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب خليجي يبلغ من العمر 25 عاماً إثر تدهور دراجته النارية فجر اليوم الأربعاء في منطقة الحميدية بإمارة عجمان.

وقال الرائد فؤاد الخاجة رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحادث وقع على شارع الشيخ زايد في منطقة الحميدية بإمارة عجمان، وتوفي الشاب نتيجة تدهور دراجته النارية بعد اصطدامها بالرصيف ثم صدم مركبة متوقفة على جانب الطريق.

وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصاب إلا أن الشاب فارق الحياة قبل وصول الإسعاف على أثر قوة الاصطدام.

ودعا رئيس قسم المرور والدوريات سائقي دراجات النارية إلى القيادة بحذر واتخاذ احتياطات السلامة كافة وأدوات الحماية اللازمة لقيادة الدراجات النارية، متمنياً السلامة للجميع.