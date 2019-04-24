1388 فعالية دينية لـ «الأوقاف» خلال رمضان.. بدء وصول ضيوف رئيس الدولة خلال أيام

محمد الأمين (أبوظبي)

أعلن الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصول 20 من أصحاب الفضيلة العلماء خلال الأيام القادمة، ضمن برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً اكتمال الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل، وجاهزية القطاعات كافة بـ «الهيئة»، لافتاً إلى تنظيم 1388 فعالية دينية خلال رمضان.

وقال إن «الهيئة» تمكنت من أرشفه 3 ملايين و546 و332 فتوى، يمكن استعادتها بكبسة زر.

وأشار إلى أن عدد المساجد المخطط إنشاؤها خلال العام الحالي وصل إلى 264 مسجداً، كما وصل عدد الأراضي المخصصة لبناء مساجد جديدة لتغطية الحاجة الفعلية إلى المساجد في المدن الجديدة والأحياء إلى 800 قطعة جاهزة للتسويق وبانتظار المتبرعين، كما تم إنشاء 175 العام الماضي و470 صيانة جزئية وشاملة، كما تم تجديد فرش وتفقد المكيفات وأجهزة الصوت في المساجد التي تحتاج إلى ذلك.

وأشار إلى التنسيق مع البلديات والدفاع المدني وشركة الماء والكهرباء والجمعيات الخيرية بشأن الخيام الرمضانية التي ستقام في باحات المساجد، وذلك ضماناً للسلامة والأمان.

وأكد الكعبي، خلال الإحاطة الإعلامية، أن مجموع الفعاليات الرمضانية للضيوف سيصل إلى 1388 فعالية خلال الشهر الفضيل، منها 700 درس بالمساجد و75 محاضرة للمؤسسات الرسمية والمجتمعية و52 محاضرة بمجالس التسامح و200 درس للكراسي العلمية في المساجد في التفسير والسيرة النبوية و150 زيارة ضمن وصية الشيخ زايد لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى، و69 حلقة بالبرامج الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية و100 تغريدة للضيوف في وسائل التواصل التابعة لـ«الهيئة» و20 مقالاً صحفياً و6 دورات علمية للمتخصصين «المفتين، الوعاظ، المحفظين».

وأضاف أن إدارة الوعظ ستنفذ عدداً من المحاضرات الدينية التوعوية في مختلف المساجد والمؤسسات المجتمعية والتعليمية الحكومية والخاصة، من خلال مشاركة الوعاظ في مبادرة «مجالس التسامح» في أكثر من (12) فعالية بمختلف إمارات الدولة، ومشاركة الوعاظ في فعاليات مؤسسة التنمية الأسرية وتنفيذ 8 محاضرات دينية، وكذلك مشاركة الوعاظ في مجالس وزارة الداخلية في دورتها السابعة تحت شعار «الأخوة الإنسانية» وتنفيذ 62 مشاركة، وكذلك مشاركة الوعاظ في البرامج الإعلامية التلفزيونية المحلية، ومنها: برنامج «وذكّر» في قناة الإمارات، وبرنامج «خير الكلام» في قناة بينونة، وبرنامج «أخلاقيات الصيام» في قناة الفجيرة، وعدد من البرامج الإذاعية المباشرة والمسجلة في كل من إذاعة القرآن الكريم (8) وإذاعة أم القيوين (8)، وتلفزيون الفجيرة (30)، إضافة إلى درس فقه الصيام: لتوعية المجتمع بأحكام فريضة الصوم وقضاياه المعاصرة، ودرس التفسير (165 درساً)، فضلاً عن 108 من دروس السيرة النبوية.

العمل بمركز الإفتاء

وكشف الكعبي عن أنه نظراً لارتفاع الاتصالات يومياً من 3000 إلى حوالي 7000، فإنَّه سيتم إعطاء الأولوية للفتاوى الهاتفية والرسائل النصية، وتفريغ جميع المفتين لتلبية الحاجة المحلية من الفتاوى والإجابة عنها.

وأوضح، أن دوام المفتين في المركز الرسمي للإفتاء سيبقى دون تغيير من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً ولن يتم إنقاص ساعات العمل كما جرت به العادة في بقية القطاعات إيماناً من «الهيئة» بأهمية أن تبقى الخدمة متوافرة للجمهور في أكثر الأوقات حيوية وتلبية احتياجاتهم من خلال إفتائهم في المسائل التي يحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي بها.

وأشار الكعبي إلى أنه في أيام الجمعة والسبت، لن تغلق خدمات المركز الرسمي للإفتاء، وسيستمر استقبال الفتاوى والإجابة عنها من خلال الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535، لافتاً إلى انه تمَّ إنتاج عدد من الفتاوى المصورة عن الأحكام الفقهية التي تخص شهر رمضان المبارك، وسيتم بثها من خلال الحسابات الرسمية لـ«الهيئة» في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى تنظيم ورش عمل لاستعراض الأسئلة المستجدة والمتعلقة بالصيام ومناقشتها والخروج بفتوى موحدة فيما يتعلق بها، كما تم إصدار كتاب فتاوى الصيام وأحكام الصيام وتمَّ وضعها ضمن الحقيبة الرمضانية لتوزيعها على الصائمين.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن أنشطة «الهيئة» هذا العام تتضمن فعالية جديدة هي «مَقْرَأةُ ضيوف الإمارات» لاستضافة بعض مشاهير القراء في العالم الإسلامي لإمامة المصلين في صلاتي العشاء والتراويح، وتسجيل بعض السور لإذاعات القرآن في الدولة، ورفد المحطات الفضائية والإذاعية المحلية ببرامج البث اليومي طيلة رمضان، وكذلك المحاضرات الوعظية في المساجد والمجالس والمؤسسات.

وكشف عن إقامة ثلاث دورات علمية تستهدف الوعاظ والباحثين والمفتين، والمعنيين في وزارة تنمية المجتمع، والتنمية الأسرية، تتناول: آلية التعامل مع الإعلام الديني المتطرف، وآلية صناعة المحتوى الديني للطفولة، والتدابير الوقائية في التعامل مع الألعاب الإلكترونية.

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26 ألف درس بـ«الأُوردية»

بلغ عدد الفعاليات الوعظية العام الماضي 8590 فعالية، تناولت 252 موضوعاً، منها 235 درساً علمياً في العلوم الشرعية، و570 محاضرة ودروس دينية.

كما بلغ عدد دروس المساجد باللغة الأوردية 26000 درس سنوي.

زيارات ميدانية لكبار المواطنين ولأصحاب الهمم

تكريساً لوصية زايد، وبمناسبة عام التسامح وترسيخاً لقيم الإيجابية والسعادة، تتضمن الفعاليات الرمضانية هذا العام زيارات ميدانية لكبار المواطنين، ولأصحاب الهمم، والمرضى، تشعرهم بأنهم في أعين الناس وفي قلوب قيادتهم وأبناء مجتمعهم، لبث مشاعر الإيمان والرضى والسعادة والأمل والتفاؤل.