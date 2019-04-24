محمد بن راشد يؤكد دعم الإمارات للسلام في جنوب السودان

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس في دبي، فخامة سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب سموه بالرئيس الضيف، وتجاذب معه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول سبل توسيع أطر التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان، بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وتركز الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة سلفاكير ميارديت حول اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان والتي باركها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، من أجل حقن دماء شعب جنوب السودان، وترسيخ أسس السلام والاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلاً جراء الحرب الأهلية.

وقد أعرب رئيس جنوب السودان عن تقديره وتثمينه عالياً لوقوف دولة الإمارات إلى جانب بلاده، كما عبر عن أمله في توفير الدعم والمساندة من قيادة وحكومة وشعب الإمارات لشعب جنوب السودان، من أجل إنجاح وتفعيل اتفاقية السلام في بلاده والتي من المتوقع تفعيلها والبدء بتطبيق بنودها في العاشر من مايو القادم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مباركة دولة الإمارات للاتفاقية، ودعم وتوفير كل ما يلزم من مساندة للوصول إلى السلام والاستقرار في هذا البلد الصديق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ونيال دينق نيال وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، ودينق دينق نيال سفير جمهورية جنوب السودان لدى الدولة والوفد المرافق.