محمد بن راشد يصدر مرسومين بتعيين مديرين عامين

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (15) لسنة 2019 بتعيين أحمد محبوب مصبّح، مديراً عاماً لدائرة جمارك دبي، والمرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعيين هالة يوسف بدري، مديراً عاماً لهيئة الثّقافة والفنون في دبي. ويُعمل بالمرسومين من تاريخ صدروهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسميّة.

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