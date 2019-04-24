رئيس جنوب السودان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي ( وام ) زار الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه عدد من كبار مسؤولي جنوب السودان، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

استهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مستذكرين إرث القائد المؤسس ونهجه الحكيم، الذي ساهم في تعزيز الثقافة

والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وأشاد رئيس جنوب السودان، بجهود الجامع في تعزيز قيم التسامح، وقال: «إنه شعر بالسلام والتواضع».

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