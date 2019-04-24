محمد بن زايد وسلفاكير يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

أبوظبي (وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول إضافة إلى التعاون الفني، وتدريب الدبلوماسيين، وذلك بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان، اتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وأخرى حول تجنب الازدواج الضريبي، تبادلهما معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع معالي سلفاتوري قرنق مابيوديت وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان.

فيما تبادلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مذكرات التفاهم الثلاث بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول والتعاون الفني وتدريب الدبلوماسيين، مع معالي نيال دينق نيال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان. حضر مراسم تبادل الاتفاقيات والمذكرات، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ، ومن جانب جنوب السودان ماييك أيي دينق وزير في مكتب فخامة الرئيس، وازيكيل لول جاتكوث وزير النفط، وبابا ميدان كوني نائب وزير العمل والخدمة العامة والتنمية البشرية، ودينق دينق نيال سفير جمهورية جنوب السودان لدى الدولة.

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