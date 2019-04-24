سلطان القاسمي يؤكد تطوير الذات لقيادة المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن أطفال الشارقة بما يحملون من أفكار نيرة مباركة قادرون على حمل مسؤولية مجتمعهم في القادم من أعوام، وقيادة المستقبل، لتطوير ذواتهم ومن حولهم والنهوض بهم انطلاقاً من مبادئهم، وإيمانهم الراسخ في نفوسهم.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها، صباح أمس، خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لـ «شورى أطفال الشارقة»، إحدى مبادرات «أطفال الشارقة»، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدورته السادسة عشرة 2019-2020 تحت شعار «خدمة المجتمع.. قيادة».

وقال سموه: «ها نحن نلتقي دائماً على أفكار جديدة تنبع من أفكاركم أنتم يا من أصبحتم تشكلون الرقابة الأولى على هذا المجتمع، تعطون كل فكر لديكم لتطويره وتقدمه، نحن لا نستصغركم ولا نستصغر أفكاركم، بل بالعكس أنتم لدينا كبار وأذكياء، أنتم تتطلعون للمستقبل خير تطلع لتطوير ذاتكم وبلدكم ولتطوير مجتمعاتكم».

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: «كلنا ثقة على أنكم أنتم من سيكون في هذا المجتمع بعد بضع سنوات لتديروه بطرق مثمرة، فلقد سبقكم عدد كبير من أطفال الشارقة، واليوم هم فاعلون في مراكز عملهم، ونجد فيهم كثيراً مما كنا نتمناه من دون أن نوجههم».

وحث سموه أعضاء شورى أطفال الشارقة على ضرورة الثقة بالنفس كي يصبحوا قادة متمكنين في المستقبل، داعياً إياهم إلى التزود بالعلم والمعرفة في مختلف الحقول العلمية والأدبية والإنسانية والبيئية، وإلمام بكافة الجوانب الحياتية، التي ستعزز من معرفتهم وأفكارهم، وستدعم مناقشاتهم وترتقي بطرحهم وخططهم.

وطالبهم سموه، باستغلال فرصة وجودهم ضمن شورى أطفال الشارقة، لكونها تجربة فريدة لتكوين الشخصية، ستقودهم ليصبحوا أصحاب القرار في المستقبل، معاهداً إياهم بأن كل ما سيتقدمون به من أجل تحقيق الصالح العام، سيكون ضمن أولوياته.

واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كلمته متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في شورى أطفال الشارقة بقوله: «نتمنى لكم التوفيق، وبإذن الله نمشي معاً إلى طريق الخير لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى لكم دورة جيدة منتجة».

بعد ذلك عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور 60 عضواً من شورى أطفال الشارقة الذين تم ترشيحهم وانتخابهم من مختلف مراكز «أطفال الشارقة»، وأدارتها سلامة سيف الطنيجي رئيسة المجلس، برفقة كل من سيف عبيد السويدي النائب الأول لرئيس المجلس، وشيخة سالم النقبي النائب الثاني للرئيس، وريم خميس المزروعي أمين سر المجلس، حيث ناقشوا موضوع تطوير بيئة الشارقة وأهميتها لتوفير حياة صحية للمجتمع، مع ضيف الجلسة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

وأكدت سلامة سيف الطنيجي، رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة، العمل على جعل شعار هذه الدورة الجديدة لشورى أطفال الشارقة أسلوب حياةٍ لكل أعضاء المجلس، مشيرةً إلى أن خدمة المجتمع قيادة، وشرفٌ لا يناله إلا الأوفياء، لافتةً إلى أنه وانطلاقاً من هذا الشعار رأى شورى أطفال الشارقة أن يخصص أولى جلساته لمناقشة محور البيئة وتطوير بيئة الشارقة.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للحضور، انطلقت مداولات الجلسة الافتتاحية التي استعرض من خلالها ضيف الجلسة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، مسيرته المهنية، إلى جانب الجهود التي تبذلها بلدية مدينة الشارقة لتطوير البيئة والحفاظ عليها. وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتقاط صورة تذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة. وكان قد حضر الجلسة إلى جانب سموه، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،

ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأيمن عثمان باروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، وعدد من كبار الضيوف وممثلي مراكز أطفال الشارقة.