حاكم الشارقة يفتتح جامع الإيمان بأم الطرافة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ظهر أمس جامع الإيمان الواقع في منطقة أم الطرافة بمدينة الشارقة، بتكلفة مالية قدرت بـ 20 مليون درهم، كما شهد سموه وجموع المصلين من سكان المناطق القريبة من الجامع صلاة الظهر فيه، واستمعوا لموعظة من فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية حول فضل بناء المساجد وعمارتها.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على محتويات الجامع ومرافقه، حيث يضم مكتبة للمطالعة ويتسع لنحو 2500 مصلٍ ويقع على مساحة 1860 متراً مربعاً، وبجواره تقع ميضأة للرجال وأخرى للنساء بحيث تحتوي على أماكن وضوء متعددة وملحق به بيت للإمام وآخر للمؤذن، كما توجد مرافق خاصة بذوي الإعاقة وكبار.

وقد تم إنشاء 25 موقفاً للسيارات، بالإضافة لوجود مصلى خاص للنساء، وتم تنفيذ المسجد على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي، حيث غطي بكمـــيات كبيرة من الأحجار بطريقة تبرز جمالية التصميم، وتعلوه مئذنتان ارتفاع كل منهما 57 متراً، وتحيط بها خمس قباب يبلغ قطر القبة الرئيسية 10 أمتار وترتفع عن سطح الأرض نحو 30 متراً فيما يبلغ قطر القباب الأربع الأخرى 4 أمتار وترتفع عن الأرض 20 متراً، وروعي في التصميم التخطيط الهندسي والتنظيم الرياضي للفن الإسلامي.

كما أن للجامع ثلاثة مداخل، واحد رئيسي واثنان جانبيان وتزينه الزخارف الجبسية والديكورات الإسلامية وتعلو دعائم وأعمدة المساجد عقود زينت جدرانها وقوام زخارفها عناصر نباتية، كما يغلف القباب والمنارتين وجوانب المسجد مع الأقواس الإسلامية، وكذلك تغلف الجدران بالرخام بارتفاعات مختلفة داخل وخارج المسجد.

وسيشكل الجامع بالإضافة إلى مكانته الدينية كمكان للعبادة معلماً مهماً من معالم الشارقة يضاف إلى منظومة مساجد وجوامع إمارة الشارقة، لكونه يجمع بين العمارة الإسلامية وحرفية التنفيذ.

شهد صلاة الظهر في جامع الإيمان إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.