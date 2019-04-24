«قفزة الخمسين».. آفاق لريادة أعمال الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس الأول، جلسة نقاشية في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «قفزة الخمسين: تخريج شركات ورواد أعمال»، تحدث خلالها الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأدار الحوار فيها الإعلامي علي الشامسي.

وشهد المحاضرة معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، ونخبة من المثقفين.

وأكد الشامسي أن رؤية القيادة الحكيمة هي التي وجهت كليات التقنية العليا نحو «قفزة الخمسين»، وذلك بالاعتماد على وثيقة «الخمسين» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله- والتي حملت في بندها السادس توجيهاً لمؤسسات التعليم العالي للتحول لمناطق اقتصادية حرة، تسمح للطلبة بممارسة أنشطة اقتصادية، حيث كانت كليات التقنية أول مؤسسة تعليمية تطبق هذا البند بتوجيهات سموه بعد إطلاقه النهج الجديد للكليات والمتمثل في «خطة الجيل الرابع».

كما أشار إلى إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنصة «هاب 71» التي تهدف لاستقطاب ودعم الشركات الناشئة التي تستثمر في المجال التكنولوجي.

وأوضح الشامسي، أن «قفزة الخمسين» تظهر التغير الكبير الحادث في التعليم بالكليات تماشياً مع تطورات العصر المتلاحقة والرغبة في الجاهزية للمستقبل، ففي إطار هذه القفزة جاءت خطة «الجيل الرابع»، والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية تمثلت في تخريج «قيادات فنية» من خلال تمكين خريجي الكليات بدءاً بمن التحقوا بها من عام 2016 من التخرج بشهادتين أكاديمية من الكليات واحترافية متخصصة من الجهة العالمية المانحة لها.

وأضاف أن الركيزة الثانية تتضمن تحقيق مبدأ «التعليم للجميع»، والذي يؤكد أن لكل إماراتي وإماراتية فرصة للدراسة في كليات التقنية وفق قدراته، في إطار توفير الكليات بدءاً من العام الأكاديمي المقبل «2020/‏‏2019» لمسارات مختلفة تغطي مختلف الفئات الطلابية من المتميزين أكاديمياً إلى المتميزين تطبيقياً، وصولاً إلى المسار المهني الاحترافي، لمن لديهم رغبة في تطوير مهاراتهم واكتساب شهادات مهنية متخصصة.

وحول الركيزة الثالثة في خطة الجيل الرابع، ذكر الدكتور الشامسي أنها تتعلق بتخريج الشركات ورواد الأعمال.